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Türkiye’nin gururu Grizu-263 Uzay Takımı ABD yolcusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 11:23 | Son Güncelleme

BEÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan, uzay ve uydu alanında projeler yürüten Grizu-263 Uzay Takımı CanSat Competition 2019 misyonu için tasarladıkları model uydu projesi ile Amerikan Uzay Kurumu’nun (AAS) düzenlediği ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) desteklediği yarışmada 3.

Türkiye’nin gururu Grizu-263 Uzay Takımı ABD yolcusu

BEÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan, uzay ve uydu alanında projeler yürüten Grizu-263 Uzay Takımı CanSat Competition 2019 misyonu için tasarladıkları model uydu projesi ile Amerikan Uzay Kurumu’nun (AAS) düzenlediği ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) desteklediği yarışmada 3. kez üst üste finallere kalarak Türkiye’yi ve Zonguldak’ı Amerika Birleşik Devletleri’nde temsil etmeye hak kazandı.
Dünyanın dört bir yanından çeşitli üniversitelerden 93 takımın yarıştığı ön eleme aşamasını 40 takım başarıyla geçebildi. Ön eleme aşamasında takımların sunduğu çalışma raporu üzerinden NASA ve American Astronautical Society yetkilileri takımlarla telekonferans görüşmesi yaparak finale kalan takımları belirledi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 takımı 100 üzerinden 98.26 puan alarak ön elemeyi ilk 5 içerisinde tamamladı ve 14-16 Haziran 2019 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Houston/Teksas eyaletinde düzenlenecek olan yarışmaya katılmaya hak kazandı.
2018 yılında ön eleme aşamasını 35. olarak tamamlayan ve daha sonra finallerde Dünya ikinciliğini Türkiye’ye getiren Grizu-263 Uzay takımının hedefi ise bu sene dünya birinciliği olarak açıklandı.
Grizu-263 Uzay Takımı; takım kaptanı Muzaffer Duysal, takım 2. kaptanı Çağla Aytaç Dursun, mentörler Serdar Doğan, Durdali Atılgan, Özgür Tuzcu, Kerim Uslu ve Ahmet Güngörmüş ve takım üyeleri Sedef Özel, Senanur Samur, Yasin Bıyıklı, Muhammed Emin Kurt, Kübra Yüksel, Gizem Yaman, Mahmut Yaldız, Hatice Gülcan Şahin, Hüseyin Sertkaya, Ayşe Eroğlu, Cem Zorlu, Berkay Geçgel, Berat Yıldızer, Kudret Batuhan Öksem, Sedef Nur Altay, Mahmut Eğriöz, Hanif Çiftçi, Halime Pehlivan, Çağrı Karaduman, Aslıhan Peşmen, Murat Can Eminoğlu, Nevin Maside Tüt, Semih Temel, Sinan Ganiz, Uğurcan Soruç, Sinan Akdal ve Feyzullah Hasar’ın yer aldığı farklı disiplinlerde eğitim gören 34 kişiden oluşuyor. Takımın danışmanlıklarını ise Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Serkan Karakış, Arş. Gör. Ferdi Kara ve Arş. Gör. Engin Kocaman sürdürüyor.
Grizu-263 takımı kaptanı Muzaffer Duysal yaptıkları çalışma ile ilgili olarak; “Geçen yıl ülkemizi ve üniversitemizi Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen yarışmada başarı ile temsil etmiş ve Dünya 2.si olmuştuk. Bu yıl takımımızı genişleterek geçen seneden elde ettiğimiz tecrübe ile birlikte yarışmayı zirvede bitirmeyi hedefliyoruz. Yaklaşık 6 aydır bu başarının gerçekleşmesi için gece gündüz çalıştık. Uluslararası arenada Dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girerek ülkemizi ve üniversitemizi temsil edeceğimiz için gururlu ve mutluyuz. Başta üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya, Dekanımız Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu’na, danışman hocalarımıza ve üniversitemiz mensuplarına, Zonguldak şehrine, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası’na ve Türk Hava Yolları’na çok teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

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