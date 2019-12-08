HABER

Türkiye'nin kronik hastalara yönelik programı, DSÖ'nün "iyi uygulama örnekleri" arasına girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 11:05 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Kronik Hastalara Yönelik Nakdi Yardım Programı'ndan, hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin üçte ikisinden az olan vatandaşlarımız yararlanıyor. Tüberküloz ve Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) hastalarına fiziksel sağlık kayıplarının yanı sıra ekonomik ihtiyaçlarına destek olabilmek amacıyla aylık 1384 lira ödeme yapıyoruz" - "Bu iyi uygulama örnekleri, tüberküloz ile mücadele eden diğer ülkelerin çalışmalarına örnek olacak"

MERVE YILDIZALP ÖZMEN - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2018 yılının ocak ayında başlatılan "Kronik Hastalara Yönelik Nakdi Yardım Programı"nın, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından iyi uygulama örneği olarak gösterildiğini bildirdi.

Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kronik Hastalara Yönelik Nakdi Yardım Programı"nın, Dünya Sağlık Örgütünün "Avrupa Bölgesi 2016-2020 Tüberküloz Eylem Planı" kapsamındaki iyi uygulamaları içeren raporunda örnek gösterildiğini belirtti.

DSÖ raporunun tüberküloz hastalığının bitirilmesine yönelik hazırlandığını ifade eden Selçuk, "Bu iyi uygulama örnekleri, tüberküloz ile mücadele eden diğer ülkelerin çalışmalarına örnek olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, tüberküloz hastaları ile kızamık mikrobunun yol açtığı beyin hastalığı SSPE hastalarını kapsayan "Kronik Hastalara Yönelik Nakdi Yardım Programı"na ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yardım programından hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin üçte ikisinden az olan vatandaşlarımız yararlanıyor. Tüberküloz ve Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) hastalarına fiziksel sağlık kayıplarının yanı sıra ekonomik ihtiyaçlarına destek olabilmek amacıyla aylık 1384 lira ödeme yapıyoruz. Ayrıca, tüberküloz hastalarına yapılan ödemeye ilaveten, tıbbi öz bakımlarını gideremeyen, yatağa bağımlı olarak yaşamlarını sürdüren veya ev yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerekliliği tespit edilen vatandaşlarımıza da ek olarak aylık 600 lira ödeme yapıyoruz.

Kronik Hastalara Yönelik Yardım Programı kapsamında 2018'de 2 bin 576 kişi için 19,9 milyon lira, 2019 Ekim itibarıyla da 4 bin 174 vatandaşımız için 31,51 milyon lira kaynak aktardık”

- "Programın başarısı tescillenmiş oldu"

Türkiye'de tüberküloz ile mücadelenin başarılı sonuçlar verdiğine ve vaka sayısında düşüş yaşandığına işaret eden Selçuk, "Türkiye, Kronik Hastalara Yönelik Sosyal Yardım Programı'nı dünyada ilk başlatan ülke." dedi.

Hastalığın tamamen yok edilebilmesi için hastaların sağlık hizmetlerinin yanı sıra sosyoekonomik hizmetlerle de desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Selçuk, "Kronik Hastalara Yönelik Sosyal Yardım Programı'nın başarısı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından örnek gösterilmesiyle tescillenmiş oldu." ifadesini kullandı.

Başvuruda bulunan Tüberküloz ve SSPE hastalarının bilgilerinin Sağlık Bakanlığı sistemlerinden elektronik ortamda alındığını kaydeden Bakan Selçuk, Türkiye'de son 17 yılda günlük geliri 4,3 doların altında olan nüfus oranının yüzde 30,3’ten yüzde 1,58’e gerilediğini ve yoksulluğun azaltılmasında sosyal yardım programlarının çok boyutlu bir perspektifle yürütüldüğünü kaydetti.

PARTNERBeyaz: Çok yakında bomba bir şey gelecek!Beyaz: Çok yakında bomba bir şey gelecek!
4 yaşında atılan ilk adımlar sevince boğdu4 yaşında atılan ilk adımlar sevince boğdu
1 metrelik ahşap kadırga gemi için 8 ay uğraştı1 metrelik ahşap kadırga gemi için 8 ay uğraştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk Dünya Sağlık Örgütü Kronik Hastalara Yönelik Nakdi Yardım Programı

En Çok Okunan Haberler

İran'da grip salgını! 81 kişi hayatını kaybetti

İran'da grip salgını! 81 kişi hayatını kaybetti

Dünyaya böyle duyurdular: Yakın gelecekte...

Dünyaya böyle duyurdular: Yakın gelecekte...

2 kadına birden... Mesajları ifşa oldu!

2 kadına birden... Mesajları ifşa oldu!

Fatih Terim isyan etti!

Fatih Terim isyan etti!

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bulunmadığı şehirde park cezası yedi

Bulunmadığı şehirde park cezası yedi, şoke oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Avustralya uyruklu terörist sınır dışı edildi

Bakanlık duyurdu! Sınır dışı edildi

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili ilk iz bulundu!

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

Taksim'de kız çocuklarına taciz! Gözaltına alındı

Taksim'de iğrenç olay! Gözaltına alındı

Akdeniz beşik gibi! 2 deprem daha (Kandilli son depremler)

Akdeniz'de 2 deprem daha

Kadıköy'de otomobil lokantaya daldı

Kadıköy'de otomobil lokantaya daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.