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Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Er iftar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 21:53 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Er iftar verdi

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er büyükelçilik konutunda iftar verdi.

Büyükelçi Er'in davetine, Özbekistan Müslümanlar İdaresi Başkan Yardımcısı İbrahim İnamov, Özbekistan hükümet yetkilileri, ülkedeki yabancı misyon şefleri ve dini toplulukların liderleri, Türk iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Özbekistan Müslümanlar İdaresi Başkan Yardımcısı İnamov ve Taşkent Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri İbrahim Gemici tarafından yapılan dualarda iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin ilerleyen dönemde de güçlenerek devam etmesine yönelik temenniler dile getirildi.

Büyükelçi Er, burada yaptığı konuşmada, ilk defa mübarek ramazanı Özbekistan'da geçirmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, Türk-İslam dünyası için önemli birçok bilim ve devlet adamı, sanatçı, alim yetiştiren, muhteşem tarihe sahip, kardeş ülkede görev yaptığı için kendisini şanslı addettiğini vurguladı.

Özbekistan'ın bugün de heyecan verici bir ülke olduğuna işaret eden Er, ülkenin etkileyici bir dönüşüm sürecinden geçtiğini, halkının refahını artırdığını, Orta Asya'da barış ve iş birliğinin güçlenmesi için çaba sarf ettiğini belirtti.

Er, Özbekistan'da ramazanın mutlu ve huzurlu şekilde idrak edilmesine karşın dünyanın birçok bölgesinde Müslümanların işgal, terör, fakirlik ve açlık gibi sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldığına dikkati çekerek, ramazanın bu insanların acılarını daha iyi anlamak ve bu dertlere derman olmak için bir fırsat olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

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