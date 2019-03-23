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Türkiye'nin yardımlarını taşıyan uçak Mozambik'e hareket etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 10:53 | Son Güncelleme

Afrika'nın güneydoğusunda yaşanan kasırga ve sel felaketinin ardından AFAD Başkanlığı koordinasyonunda yardım kuruluşlarınca sağlanan malzemeleri taşıyan uçak Mozambik'e gitti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan uçak, Afrika'nın güneydoğusunda yaşanan kasırga ve sel felaketinden en çok etkilenen ülkelerden Mozambik'e hareket etti.

Türk yardım kuruluşları, geçtiğimiz hafta Afrika kıtasının güneydoğusunda meydana gelen ve 3 ülkede etkili olan Idai kasırgası ve sel felaketinin ardından bölge insanının yaralarını sarmak için harekete geçti.

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, yardım malzemelerinin kargo uçağına yüklenmesi sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, felaketin Mozambik, Malavi ve Zimbabve'yi etkilediğini, en büyük hasarın da Mozambik'te yaşandığını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre 400'e yakın insanın hayatını kaybettiğini, 2 bin 250 kişinin de yaralandığını aktaran Taşdelen, AFAD koordinasyonunda Türkiye'nin yardımlarının bölgeye ulaştırılacağını ifade etti.

Taşdelen, şunları kaydetti:

"Mozambik uluslararası yardım çağrısına çıktı. Bu kapsamda biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hazırlıklarımızı yaptık. AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve AKUT ekipleri hazırlıklarını tamamladı ve Genelkurmaydan tahsis ettiği kargo uçağımıza yükleme gerçekleştiriyoruz."

Taşdelen, yardım kapsamında arama kurtarma araçları ve botları, hijyen paketleri ile çadırlarının bölgeye götürüleceğini söyledi.

Yardım malzemelerini taşıyan uçak bu sabah Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalandı. Uçakta AFAD'dan 23, Sağlık Bakanlığı UMKE'den 6, Türk Kızılay'dan 2 ve AKUT'tan 20 kişi olmak üzere 51 kişiden oluşan ekip de yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD Afrika mozambik

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