Türkiye’yi gezdi, dev tespih koleksiyonu yaptı

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan Zekai Göç, tespih Türkiye’nin dört bir köşesini gezerek tespih koleksiyonu yaptı.

İlçede, iş adamı olan Zekai Göç, elinden hiç eksik etmediği tespihlerini biriktirmeye başlayınca her ilden farklı tespihleri için iş yerine özel dolap yaptırdı. Yaklaşık 3 bin 200 adet tespihini özel dolabında saklayan Göç, şimdilerde ise eski para ve saatleri biriktirmeye başladı.

"20 yıldır tespih merakım var"

Tespih merakının yıllardır olduğunu söyleyen Zekai Göç, "Benim tespih merakım önce çekmekle başladı. Daha sonra bir, iki, üç tespihim oldu derken bunu ben evimde ufak bir tespih köşesi yaptım. Daha sonra her gittiğim ilde, ilçede, yurt dışında tespihleri kendim beğenerek aldım. Yaklaşık 20 yıldan beri tespih merakım var. Tabii, 20 yıldan itibaren tespihlerin çoğunu para karşılığı, ücret karşılığı alıp koleksiyon yaptım. Eşi dostun getirdiği de var ama çok azdır. Benim bunları her gittiğim yerden beğenerek, seçerek aldığım tespihlerdir. Burada yaklaşık 3 bin 200 tane tespih koleksiyonum var. Şu an bu koleksiyonum haricinde kendi kasamda duran 50-60 tane daha tespihlerim var. Bu tespihlerim daha önce ofisimin üst katındaydı. Orası da az geldi bana. Daha sonra tespihleri ofisin girişine aşağıya indirdim. Buraya büyük bir tesbih alanı yaptım. Tespih merakım hala devam ediyor. Her gittiğimiz yerden tespih alma devam ediyorum. Tespih koleksiyonumun yanı sıra bende bir de para merakı da başladı. Aynı zamanda yabancı paraları ve , eski Türk paraları biriktiriyorum. Bu şekilde tespih, saat ve eski para merakımı devam ediyor" dedi.