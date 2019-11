Türkiye’yi sarsan olayda engelli gencin annesi konuştu

Türkiye’yi sarsan engelli gence şiddet olayında mağdurun annesi konuştu. Genci streç filme sarıp tekmeleyen, üzerine su döküp cinsel tacizde bulunan iki sanığın olaya “Şakaydı” demesi üzerine anne T.A., “Bir anne olarak beni düşünün. O görüntülerde şaka olacak bir durum var mı karar verin” dedi.

İzmir’in Konak ilçesinde bir pompa firmasında çalışan yüzde 50 engelli 18 yaşındaki A.H., iş yerinde çalışan F.K. ve N.S. tarafından eziyete maruz bırakıldı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde N.S. ve F.K. isimli şahıslar, A.H.’nin tüm vücudunu streç filme sarıp yere yatırdı, ardından tekme ve tokat atarak üzerine su döktü. Bir başka şahıs da durumu gülerek izlerken, görüntüler A.S. isimli başka bir kişi tarafından çekildi. Bu sırada A.H. "Yapmayın" diye bağırırken, şahıslar tavırlarını sürdürdü. Şahıslardan N.S.’nin engelli gence cinsel tacizde bulunduğu da görüntülere yansıdı. A.S. isimli ortak arkadaşları tarafından çekilen görüntü WhatsApp grubunda paylaşılınca A.H.’nin eşi R.H. bu paylaşımı görüp suç duyurusunda bulundu. A.H., savcılığa verdiği ifadede çekilen görüntülerin ikazına rağmen arkadaş WhatsApp grubunda paylaşıldığını ve N.S.’den şikayetçi olduğunu belirtti. Sanıklar soruşturma aşamasında yaklaşık 4 ay tutuklu kaldıktan sonra mahkemenin hazırladığı tensip zaptıyla tahliye edildi. Davanın ilk duruşması 21 Kasım’da görülecek

Sanık N.S. ifadesinde, A.H. ile her zaman "kardeş gibi" şakalaştığını, görüntüleri A.H.’nin isteği ile arkadaşların bulunduğu WhatsApp grubunda paylaştığını ifade ederek, "Sanırım istemeden de olsa şakanın dozunu biraz kaçırdık" dedi.

Sanık F.K. da ifadesinde olayın şaka olduğunu ifade etti.