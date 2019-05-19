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Türkmen çocuklar baştan aşağı giydirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 15:32 | Son Güncelleme

Eskişehir El Ele Gülümsetmeye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ramazan ayı sebebiyle 468 Türkmen çocuğu Yunus Emre Halk Çarşısına götürerek baştan aşağı giydirdi.Yapılan bağışlarla, Eskişehir’de yardıma muhtaç çocukların ve ailelerin her türlü ihtiyacını gönüllü olarak karşılayan dernek üyeleri, son olarak Ramazan ayı sebebiyle 468 çocuğun yüzünü güldürdü.

Türkmen çocuklar baştan aşağı giydirildi

Eskişehir El Ele Gülümsetmeye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ramazan ayı sebebiyle 468 Türkmen çocuğu Yunus Emre Halk Çarşısına götürerek baştan aşağı giydirdi.
Yapılan bağışlarla, Eskişehir’de yardıma muhtaç çocukların ve ailelerin her türlü ihtiyacını gönüllü olarak karşılayan dernek üyeleri, son olarak Ramazan ayı sebebiyle 468 çocuğun yüzünü güldürdü. Geçen yıl da Ramazan ayında yardıma muhtaç bin 680 çocuğa her türlü giyim malzemesini alarak hediye eden dernek, bu sene de bu uygulamasını devam ettirdi. Bu yıl 2 bine yakın çocuğa giyim malzemesi almayı hedeflediklerini belirten dernek yöneticileri, bunun ilk uygulamasına 468 Türkmen çocuğu giydirerek başladı.
“Geçen yıl bin 680 çocuğumuzu giydirdik”
Derneğin yöneticilerinden olan, Acıbadem Kardiyoloji Uzmanı Dr. Utku Şenol, geçen yıl da buna benzer bir uygulama yaptıklarını belirterek, “Biz Ramazan ayında yardıma muhtaç çocuklarımızı giydiriyoruz. Geçen yıl bin 680 çocuğumuzu giydirdik, bu sene de yaklaşık 2 bine yakın çocuğumuzun bu ihtiyacını karşılayacağız. Bağışlarla ve yardımlarla bu ailelerin sıkıntılarına çözüm arayan bir derneğiz. Facebook grubumuz da var. Oradan da faaliyetlerimizi duyuruyoruz. Şuan bize bağlı 900’ün üzerinde aile var. Bunların neredeyse 450’si sığınmacı aile. Bu ailelerin erzak yardımından giyim kuşam ihtiyacına kadar her türlü ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bu bir gönüllülük işi. Biz de gönüllü olarak burada bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Türkmen çocuklar baştan aşağı giydirildi

Türkmen çocuklar baştan aşağı giydirildi

Türkmen çocuklar baştan aşağı giydirildi

Türkmen çocuklar baştan aşağı giydirildi

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