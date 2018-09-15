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Türkmen çocuklardan şehitler için fidan dikimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 11:07 | Son Güncelleme

Adana'da, savaş mağduru Iraklı Türkmen çocuklar, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için zeytin fidanı dikti

Adana'da, savaş mağduru Iraklı Türkmen çocuklar, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu.

Adana Türkmen Gönüllüleri tarafından Seyhan Nehri kıyısında Dünya Temizlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün de katıldığı etkinlikte, çocuklar dinlenme alanındaki çöpleri topladı.

Başkan Sözlü de çocuklarla beraber çöp toplayarak, onlarla sohbet edip yakından ilgilendi.

Daha sonra Başkan Sözlü ve çocuklar, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için üzerlerinde şehitlerin isimlerinin yer aldığı zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu.

Adana Türkmen Gönüllüleri üyesi Aslı Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikte doğayı temizlerken, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmuş askerleri de fidan dikerek anmak istediklerini belirterek, "Hem doğamızı temizleyelim hem da ağaçlandıralım düşüncesiyle etkinliği düzenledik. Bunu da savaş mağduru Türkmen çocuklarla yapmak istedik." diye konuştu.

Öz, etkinliğin düzenlenmesinde Büyükşehir Belediyesinin desteğini aldıklarını belirterek, Sözlü ve diğer yetkililere teşekkür etti.

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