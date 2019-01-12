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Türü tehlikede olan hayvanların 'insan' portreleri

BBC BBC
12.01.2019 10:38 | Son Güncelleme

İngiliz fotoğrafçı Tim Flach, dünyayı dolaşarak türü tehlike altında olan hayvanları görüntülüyor.

Flach, görüntülediği hayvanların sanki insanmış gibi portrelerini çekiyor.

Flach, hayvanların portrelerini çekerek, farkındalığı artırmak ve insanların doğayla yeniden temas kurmasını sağlamak istediğini söylüyor.

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hayvan tehlike altındaki hayvanlar

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