HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tutankhamun'un laneti gerçek mi? Ünlü rehber tüyler ürperten gizemli olayları tek tek anlattı

Tutankhamun'un laneti gerçek mi? Ünlü rehber tüyler ürperten gizemli olayları tek tek anlattı

04.04.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Altaylı, programında Tutankhamun efsanesini ele aldı. Rehber Turgay Tuna, Altaylı'nın "Tutankhamun laneti gerçek mi?" sorusu üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulundu. "Çok enteresan şeyler olmuş" diyen Tuna, Tutankhamun'un mezarının açılmasından bu yana gerçekleşen olayları bir bir sıraladı. Tutankhamun'un laneti izleyenlerin kanını dondurdu.

Tutankhamun'un laneti gerçek mi? Ünlü rehber tüyler ürperten gizemli olayları tek tek anlattı

Fatih Altaylı, Antik Mısır'ın en genç firavununun gizemli hayat hikayesini işledi. Rehber Turgay Tuna, Tutankhamun lanetine dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mesela mezarı yarı yarıya kazıp lahti bulduktan sonra bu işin sponsoru olan kişi birkaç gün sonra beklenmedik şekilde Kahire'de hayatını kaybetti.

TUTANKHAM'UN EŞYALARI AMBALAJLANIRKEN KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Ondan sonra o ekipten birçok kişi öldü. Ölümler olunca basında uzun yıllar Tutankhamun'un laneti diye yer alıyor bu durum. Mesela Mısırlı lokal bir rehber; bir çift ABD'liyi götürüyor. Sabah kapı açılıp içeri girdiklerinde geceden kenara çöreklenmiş kobra yılanıyla karşılaşıyorlar ve yılan atlayıp adamı ısırıyor. Adam ölüyor. Bu da mesela bu lanetlerden sayılıyor. İlk sergilerden biri de 1960'lı yılların sonları ve 70'li yılların başlarında yapıldı. Bir Belçikalı gazeteci mumyaların lanetleri üzerine bir haber hazırlıyor. O zaman da bu Tutankhamun'un mezar eşyalarının bazıları ambalajlanıyor. Eşyalar, gönderilecek bir dönem şehir şehir dolaşacak. O arada bu gazeteci geliyor Kahire'nin merkezinde müze müdürüyle konuşuyorlar. 'Siz mumyaların lanetine inanıyor musunuz?' diyor.

s1

Müdür, 'Ben yıllardır mumyalarla birlikteyim.' diyerek konuyu espri malzemesi yapıyor. Ertesi gün Tutankhamun'un eşyaları ambalajlanırken kalp krizinden ofisinde ölüyor."

1

TÜYLER ÜRPERTEN DETAY

Tuthankamun'un lanetine dair kendi anısına da değinen rehber Turgay Tuna konuşmasını şöyle sürdürdü:

"1984'te Belçikalı 70 yaşlarında bir kadın vardı grubumda. Yaşlı kadın grubun maskotuydu. Kadın çocukluk yıllarından beri Tutankhamun'u görmek istemiş. Aldık Kahire'den çıktık. Oraya gittik.

s2

Kadın yoruluyordu tabii yaşı itibarıyla. Gezdik. Kadın Tutankhamun'u gördüğü için mest oldu. Fakat ertesi sabah hareket edeceğiz otelden. Grupta bir eksik var. Hemencecik bakayım dedim. Çünkü kadıncağız yorgundu. Girdim içeriye yatak bozulmamış, banyo tarafından bir ışık geliyor. Şüpheli gelmişti durum zaten. Bir baktım yerde yatıyor. Korsesini yarı yarıya aşağıya indirmiş. Fakat ben öldü zannederken nefes aldığını gördüm. Grubumuzda 2 tane doktor vardı onlara gittim. Hemen hastaneye götürmemiz gerektiğini söylediler. 1984'te orada 1 hastane var ama o da çok eski. Götürdük kadını iğne yaptılar. Acil kanlarla dolu. Kadıncağızı alıp odasına götürdüler. Ben hemen çıktım grubu görmek için. Sonra geri döndüm hastaneye. Kadın ölürken odaya girdim. Kadından hırıltı gelirken koluma aldım. O sırada kimse de yok. Kadına bardaktan su verdim içerken gitti. Üzdü hepimizi."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine nefret dolu sözler söylemişti! Gözaltına alınan kadınla ilgili kararCumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine nefret dolu sözler söylemişti! Gözaltına alınan kadınla ilgili karar
6 il daha afet bölgesi ilan edildi!6 il daha afet bölgesi ilan edildi!
Bizzat teklif etti! Kararını verdiBizzat teklif etti! Kararını verdi
Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Teke Tek tutankhamun

En Çok Okunan Haberler

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Kayınbiraderini öldürüp başında böyle bekledi! 'Beni kirletti, şantaj yaptı!' Tiktok'ta...

Kayınbiraderini öldürüp başında böyle bekledi! 'Beni kirletti, şantaj yaptı!' Tiktok'ta...

Partililer birbirine girmişti! Çok konuşulacak kulis: "Vazgeçin! Kan çıkar"

Partililer birbirine girmişti! Çok konuşulacak kulis: "Vazgeçin! Kan çıkar"

Akşener, 'Sayın Cumhurbaşkanım' diye karşılamıştı! Bahçeli'den ilk yorum geldi

Akşener, 'Sayın Cumhurbaşkanım' diye karşılamıştı! Bahçeli'den ilk yorum geldi

e-Devlet'ten kontrol edin diyerek uyardı: 'Bana bile bunu yaptılarsa...'

e-Devlet'ten kontrol edin diyerek uyardı: 'Bana bile bunu yaptılarsa...'

İlginizi Çekebilir

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.