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  4. Tutuklandıktan sonra koronavirüs çıktı! Savcı dahil 11 kişi karantinada

Tutuklandıktan sonra koronavirüs çıktı! Savcı dahil 11 kişi karantinada

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 19:16 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap attığı için tutuklanan Fatma Özdaş'ın (43) koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra aralarında ifadeyi alan cumhuriyet savcısının da olduğu 11 kişi, evlerinde karantinaya alındı. Filyasyon ekiplerinin Özdaş'ın temas ettiği kişilere yönelik tarama çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Olay, 3 Haziran'da merkez Dulkadiroğlu ilçesi Milli Egemenlik Caddesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Fatma Özdaş, eski erkek arkadaşı Gürkan K.'nin (45) yüzüne kezzap attı. Gürkan K.'nin ağır yaralandığı olayda Fatma Özdaş da üzerine sıçrayan kezzapla yaralandı. Kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan Özdaş, Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından 13 Haziran Cumartesi günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Fatma Özdaş, cezaevine konulmadan önce de koronavirüs testi için numune alındı ve pazar günü testin sonucu pozitifi çıktı. Bunun üzerine Fatma Özdaş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ardından filyasyon ekipleri kadının temas ettiği kişilere yönelik tarama çalışması başlattı.

11 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Çalışma sonunda Fatma Özdaş'ın Kayseri'den getirilip adliyeye sevk edilmesi sırasında görev alan polisler, ifadesini alan cumhuriyet savcısı, zabıt katibi, kadının yakını ve avukatının da aralarında olduğu 11 kişi, 14 gün süreyle evlerinde karantina altına alındı.

Öte yandan filyasyon ekiplerinin Fatma Özdaş'ın temas ettiği kişilere yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

(DHA)

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