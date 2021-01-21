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Tuvalet kabusuna son! Bu yöntem gelinlerin çok hoşuna gidecek

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 21.01.2021 12:04 | Son Güncelleme:
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Düğün günü gelinler, tuvalete gitme endişesi yüzünden oldukça stresli olabilir. Ancak gelinlerin artık Bridal Buddy adı verilen gelinlik altına giyilen bir etekle, kimseye ihtiyaç duymadan tuvalete gidebilmesi amaçlanıyor.

Yeni tasarlanan ürün gelinlere nedimeleri olmadan da kolay ve yalnız başına tuvalete gidebilme sağlıyor. Buna ek olarak gelinliğin ıslanıp, kirlenme ihtimali de ortadan kalkıyor.

İLHAM GELİNLİK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞIRKEN GELDİ

Bridal Buddy'i icat eden Heather Stenlake, gelinlik sektörüne de ilham vermiş. Stenlake kendisine bu fikrin, gelinlik dükkanında çalışırken geldiğini söylüyor.

Gelin adaylarının sürekli ''ben bu şeyin içinde nasıl tuvalete gideceğim?'' sorularını sorduğunu söyleyen Heather Stenlake, devamlı böyle sorular geldiği için, böyle bir işe giriştiğini belirtiyor.

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Gelinliğin altına giyilen ürün, ince bir lastik ip ile çekiliyor ve daha sonrasından adeta bir torba gibi toparlanıyor.

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