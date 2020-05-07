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Tuvalet kağıdından tasarruf etmenin yolunu bulan kadın viral oldu

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok insan temel ihtiyaçlarını gidermeye yöneldi. Bunlardan biri de kuşkusuz tuvalet kağıdı. Ancak bu süreçte her şeyin daha tasarruflu kullanılması gerektiğini daha iyi anladık. Avustralya'da yaşayan bu kadının tuvalet kağıdından tasarruf etme yolunu sizin de deneyeceğinize eminiz.

Tuvalet kağıdından tasarruf etmenin yolunu bulan kadın viral oldu

Facebook'ta pratik bilgiler paylaşılan bir grupta, Avustralya'da yaşayan ancak adı açıklanmayan bir kadının paylaşımı viral oldu.

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Tuvalet kağıdının daha tasarruflu kullanılabilmesi için ruloyu ezen ve tutucuya bu şekilde yerleştiren kadın, bu yöntem sayesinde rulonun çok hızlı dönmediğini ve her seferinde daha az kağıt kullanıldığını söylüyor. Ve Facebook gönderisine şu notu düşüyor:

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Hepimiz evdeyiz ve evde çok fazla vakit geçiriyoruz. Her şeyin kullanımında artış var. Bunlardan biri de tuvalet kağıdı. Ruloyu ezmeyi deneyin, bu şekilde rulo çok hızlı dönmeyecek ve çok fazla kağıt kullanılmayacak. Hayatımızın daa zor olduğu bu dönemde hem paradan tasarruf etmiş olacaksınız hem de tuvalet kağıdı yüzünden sürekli markete gitmek zorunda kalmayacaksınız.

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Söz konusu fotoğrafa binlerce yorum ve beğeni geldi. Bazı yorumlar ise şöyleydi: 'Bu kadar basit bir şey nasıl bu kadar dahice olabilir?'

'Bunu kesinlikle deneyeceğim yoksa çocuklarım rulo bitene kadar tek seferde kağıt harcıyor.'

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