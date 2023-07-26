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    4. Tuvalete girdiğinde karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu! Klozette 1.5 metrelik yılanı gördü...

    Tuvalete girdiğinde karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu! Klozette 1.5 metrelik yılanı gördü...

    26.07.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Christina Phillip isimli bir kadın her günkü gibi evindeki tuvalete gitti. Tuvaletini yaptıktan sonra sifonu çekmek için klozete baktığında devasa bir yılan karşılaştı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek paylaşan Phillip kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

    Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Christina Phillip tuvaletinde 1.5 metre büyüklüğünde bir yılan gördükten sonra panik yaşadı. Sosyal medyadan o anları paylaşan Philip’in gönderisi kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Tuvaletini bir yılanın üzerine yaptığı söyleyen Phillip, “Ne kadar büyük olduğuna bak” diyerek o anları korku içinde kaydetti.

    “BENİ ÖLESİYE KORKUTTU”

    Klozetinin içinde saklanan yılanı çeken Phillip, “Bunu paylaşmam gerektiği söylendi. O sarı bir fare yılanı ve beni ölesiye korkuttu. Az öncesinde bunun üzerine çişimi yaptığıma inanamıyorum” dedi.

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    Sosyal medya kullanıcıları gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tutarken kendi fikirlerini açıklamaktan da çekinmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten böyle bir şey yaşasaydım uzun bir süre kendime gelemezdim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Seni ısırmadığı için çok şanslısın" yorumunu yaptı.

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    Amerika yılan tuvalet klozet

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