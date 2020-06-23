Tüy dökücü kremlerin zararları

Gerek kadınlar gerekse erkeklerin kendi bedenlerinde en çok istemediği şeylerin başında vücudun değişik bölümlerinde çıkan tüyler gelir. Görüntü kirliliği de yaratan tüylerden kurtulmak için insanlar farklı yöntemler uygularlar. Bu yöntemlerden bir tanesi de tüy dökücü krem ve spreylerdir.
Tüy dökücü kremler kullanım açısından en pratik olan, hem kadınların, hem de erkeklerin sıklıkla kullandığı tüylerden kurtulma metodudur ama bu konuda bilinmesi gereken belli başlı hususlar vardır. Bunları bilerek tüy dökücü krem veya spreyleri kullanmakta fayda var.
Tüy dökücü krem nasıl kullanılır sorusunun yanıtı:
** arasındadır. Yani tüy dökücü krem ne kadar sürede çıkar sorusunun yanıtı ortalama olarak bu zaman dilimidir. Sonrasında ise bol soğuk su ile ilgili bölgeyi yıkamak gerekir.
Tüy dökücü krem ne kadar süre ile etkili derseniz bunun için tam bir yanıt vermek mümkün değildir. Kişinin kıl yapısına bağlı olarak değişmekle beraber ortalama 2 hafta yanıtı verilebilir.
Tüy dökücü kremlerin faydaları:
Tüy dökücü kremin zararları:
Tüy dökücü krem vajinaya zarar verir mi?: Genel olarak bir zarar verme riski yoktur ama eğer tüy dökücü krem yanma yapar mı derseniz genital bölgelerde bölgenin hassas yapısı itibarıyla böylesi bir soruna hassas ciltlerde rastlanabilmektedir.
Ayrıca, tüy dökücü ürünler hamile kadınların kullanmaları için uygun değildir.
Günümüzde sadece kadınlar değil, erkekler de tüy dökücü etkisi olan ürünleri kullanıyorlar. Tüy dökücü spreyin erkeklere zararları kadınlarda olanlardan çok da farklı değildir. Kadınlarda kısırlık yapar mı gibi bir endişe yaratır iken erkeklerde de sperm sayısını azaltır mı gibi bir kaygı yaşanır ama böylesi bir kaygının da yaşanmasına gerek yoktur.
Burada dikkat edilmesi gereken husus, doğru bölgelerde kullanılması gerektiğidir.
Erkekler için tüy dökücü spreylerin kullanılabileceği bölgeler:
Tüm bu ürünler kullanılırken ister kadın olsun ister erkek, bilinen markaların doğal bileşen içeren ürünlerinin tercih edilmesi gerektiği göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur.
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