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Tüy dökücü kremlerin zararları

sebboy sebboy
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Gerek kadınlar gerekse erkeklerin kendi bedenlerinde en çok istemediği şeylerin başında vücudun değişik bölümlerinde çıkan tüyler gelir.

Tüy dökücü kremlerin zararları

Gerek kadınlar gerekse erkeklerin kendi bedenlerinde en çok istemediği şeylerin başında vücudun değişik bölümlerinde çıkan tüyler gelir. Görüntü kirliliği de yaratan tüylerden kurtulmak için insanlar farklı yöntemler uygularlar. Bu yöntemlerden bir tanesi de tüy dökücü krem ve spreylerdir.

Tüy dökücü kremler kullanım açısından en pratik olan, hem kadınların, hem de erkeklerin sıklıkla kullandığı tüylerden kurtulma metodudur ama bu konuda bilinmesi gereken belli başlı hususlar vardır. Bunları bilerek tüy dökücü krem veya spreyleri kullanmakta fayda var.

Tüy Dökücü Kremin Kullanımı Nasıldır?

Tüy Dökücü Krem

Tüy dökücü krem nasıl kullanılır sorusunun yanıtı:

  • Alınan tüy dökücü krem üzerinde ayrıntılı bir biçimde anlatılmaktadır. Bu noktada kremin içinden çıkan prospektüse uygun olarak kullanılması gerekir.
  • Burada dikkat edilmesi gereken konu günümüzde, hem yüz için hem de kol ve bacaklar için farklı kremlerin çıktığıdır. Kişi hangi bölgede bu ürünü kullanacaksa ona uygun olan ürünü seçmelidir.
  • Kişinin eğer alerjik, hassas bir cildi varsa önce bu ürünü cildinin küçük bir bölümünde denemeli ve herhangi bir sorun yaratmadığından emin olduktan sonra kremi kullanmaya devam etmelidir.
  • Krem genel olarak temiz ve kuru cilt yüzeyine kendi özel aparatı ile sürülür. Belirtilen süre sonunda yine kendi özel aparatı ile temizlenir. Bu süre, kullanılan ürüne ve kullanım alanına göre değişmekle beraber ortalama **15 ile 25 dakika

** arasındadır. Yani tüy dökücü krem ne kadar sürede çıkar sorusunun yanıtı ortalama olarak bu zaman dilimidir. Sonrasında ise bol soğuk su ile ilgili bölgeyi yıkamak gerekir.

Tüy dökücü krem ne kadar süre ile etkili derseniz bunun için tam bir yanıt vermek mümkün değildir. Kişinin kıl yapısına bağlı olarak değişmekle beraber ortalama 2 hafta yanıtı verilebilir.

Tüy Dökücü Kremlerin Faydaları Nelerdir?

Tüy dökücü kremlerin faydaları:

  • Cildin üzerinde yer alan ölü deriyi ortadan kaldırdığı için cildin daha pürüzsüz ve kusursuz görünmesini sağlar
  • Kullanımı oldukça kolaydır
  • Acısız bir yöntemdir
  • Ciltte kararmalara yol açmaz
  • Kullanım alanı oldukça geniştir
  • Kıl dönmesi vb. problemler yaşanmadığından iyileştirici bir yönü olduğu bile söylenebilir
  • Jilet ile kıyaslandığında kıllar daha uzun sürede çıkar. Yani tüy dökücü krem kılları çoğaltır mı sorusunun yanıtını da bu noktada vermek gerekirse, tüyleri çoğaltmaz. Hatta doğru ve kaliteli bir krem kullanıldığı takdirde, bir süre sonra kılların sarardığı ve azaldığı da görülebilir.
  • Ekonomiktir.

Tüy Dökücü Kremlerin Zararları Nelerdir?

bacaklar

Tüy dökücü kremin zararları:

  • Alerjik cilt yapılarında ortaya hassasiyetler çıkabilir. Kızarıklık ve kaşıntı görülebilir.

Tüy dökücü krem vajinaya zarar verir mi?: Genel olarak bir zarar verme riski yoktur ama eğer tüy dökücü krem yanma yapar mı derseniz genital bölgelerde bölgenin hassas yapısı itibarıyla böylesi bir soruna hassas ciltlerde rastlanabilmektedir.

  • İçeriğinde yer alan kimyasallar insan sağlığını olumsuz yönde etkiler.
  • Sık sık kullanılması durumunda tüy köklerine zarar verir
  • Kimyasallar içerdiği için vajinaya gitmesi durumunda tüy dökücü krem kısırlık yapar mı gibi bir endişe duymaya da gerek yoktur. Keza böylesi bir durum mümkün değildir.

Ayrıca, tüy dökücü ürünler hamile kadınların kullanmaları için uygun değildir.

Tüy Dökücü Spreyin Erkeklere Zararları Nelerdir?

Günümüzde sadece kadınlar değil, erkekler de tüy dökücü etkisi olan ürünleri kullanıyorlar. Tüy dökücü spreyin erkeklere zararları kadınlarda olanlardan çok da farklı değildir. Kadınlarda kısırlık yapar mı gibi bir endişe yaratır iken erkeklerde de sperm sayısını azaltır mı gibi bir kaygı yaşanır ama böylesi bir kaygının da yaşanmasına gerek yoktur.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, doğru bölgelerde kullanılması gerektiğidir.

Erkekler için tüy dökücü spreylerin kullanılabileceği bölgeler:

  • Bacak,
  • Omuz,
  • Sırt ve
  • Kol bölgeleridir. Kişilerin en ufak bir endişe yaşamamaları için genital bölgelerinde bu ürünleri kullanmamaları gerekir.

Tüm bu ürünler kullanılırken ister kadın olsun ister erkek, bilinen markaların doğal bileşen içeren ürünlerinin tercih edilmesi gerektiği göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur.

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