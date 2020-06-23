Tüy dökücü kremlerin zararları

Gerek kadınlar gerekse erkeklerin kendi bedenlerinde en çok istemediği şeylerin başında vücudun değişik bölümlerinde çıkan tüyler gelir. Görüntü kirliliği de yaratan tüylerden kurtulmak için insanlar farklı yöntemler uygularlar. Bu yöntemlerden bir tanesi de tüy dökücü krem ve spreylerdir.

Tüy dökücü kremler kullanım açısından en pratik olan, hem kadınların, hem de erkeklerin sıklıkla kullandığı tüylerden kurtulma metodudur ama bu konuda bilinmesi gereken belli başlı hususlar vardır. Bunları bilerek tüy dökücü krem veya spreyleri kullanmakta fayda var.

Tüy dökücü krem nasıl kullanılır sorusunun yanıtı:

Alınan tüy dökücü krem üzerinde ayrıntılı bir biçimde anlatılmaktadır. Bu noktada kremin içinden çıkan prospektüse uygun olarak kullanılması gerekir.

Burada dikkat edilmesi gereken konu günümüzde, hem yüz için hem de kol ve bacaklar için farklı kremlerin çıktığıdır. Kişi hangi bölgede bu ürünü kullanacaksa ona uygun olan ürünü seçmelidir.

Kişinin eğer alerjik, hassas bir cildi varsa önce bu ürünü cildinin küçük bir bölümünde denemeli ve herhangi bir sorun yaratmadığından emin olduktan sonra kremi kullanmaya devam etmelidir.

Krem genel olarak temiz ve kuru cilt yüzeyine kendi özel aparatı ile sürülür. Belirtilen süre sonunda yine kendi özel aparatı ile temizlenir. Bu süre, kullanılan ürüne ve kullanım alanına göre değişmekle beraber ortalama ** 15 ile 25 dakika

** arasındadır. Yani tüy dökücü krem ne kadar sürede çıkar sorusunun yanıtı ortalama olarak bu zaman dilimidir. Sonrasında ise bol soğuk su ile ilgili bölgeyi yıkamak gerekir.

Tüy dökücü krem ne kadar süre ile etkili derseniz bunun için tam bir yanıt vermek mümkün değildir. Kişinin kıl yapısına bağlı olarak değişmekle beraber ortalama 2 hafta yanıtı verilebilir.

Tüy Dökücü Kremlerin Faydaları Nelerdir?

Tüy dökücü kremlerin faydaları: