Tüylenme sorununu hafife almayın tümör riski var!

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan, tüylenme probleminin altında birçok nedenin olabileceğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Tüylenmenin ortaya çıkmasında hormonların büyük rol oynadığını belirten Doç. Dr. İlhan, “Tüylenme; kalın, sert ve koyu renkli kılların dudak üstü, çene, göğüs, göbek çevresi, sırt ve bel gibi bölgelerde fazla şekilde büyümesidir. Tüylenmenin ortaya çıkmasında ciltteki kıl folikülleriyle erkeklik hormonlarının arasındaki etkileşim önemli rol oynar. Bu durum erkeklik hormonlarının düzeyindeki bir artışın sonucu olabileceği gibi kıl foliküllerinin duyarlılık artışından da kaynaklanabilir. Erkeklik hormonlarının artışı yumurtalık veya böbrek üstü bezi kaynaklı olabilir” diye konuştu.

YUMURTALIK TÜMÖRLERİNE DİKKAT

Tüylenmenin şiddeti ve tedavi gerekip gerekmediği hekimler tarafından yapılan özel skorlama yöntemleriyle tespit edildiğini aktaran Doç. Dr. İlhan, özellikle kadınlardaki tüylenmenin en önemli sebebinin polikistik over sendromu (PKOS) olduğuna işaret etti.