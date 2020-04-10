Tüylerden kurtulmak için acı çekmeye son! Bu yöntem tüyleri sarartıyor!

Vücudunuzdaki istenmeyen tüylerden kurtulmak için klasikleşen ağda, epilasyon ve jiletleme yöntemlerinden usandıysanız daha az acı veren ve daha doğal bir görünüm sağlayan tüy sarartmayı deneyebilirsiniz. Tüylerinizin sararması için çok sayıda pratik yöntem bulunuyor. Yöntemlerin hepsi hem bütçe dostu hem de kolay uygulanabilir. Özellikle yüzdeki tüylenme için ağda veya lazer epilasyonun olanaksız olduğu durumlarda tüy sarartmak sizin için oldukça mantıklı bir seçenek olabilir.

OKSİJENLİ SU İLE TÜY SARARTMA

Halk arasında oksijenli su olarak bilinen içerik aslında hidrojen peroksittir. Eczaneden satın alacağınız oksijenli su sayesinde vücudunuzdaki tüyleri kolayca sarartabilirsiniz. Bunun için yapılması gerekenler şöyle:

Ufak parça pamuğu bir kabın içerisine döktüğünüz oksijenli suya batırın.

Daha sonra pamuğu sararmasını istediğiniz tüylerin üzerine sürün.

20 dakika bu şekilde bekledikten sonra oksijenli suyun temas ettiği bölgeyi suyla durulayın.

TARÇIN, BAL VE LİMON İLE TÜY SARARTMA

Her evde bulunan tarçın, bal ve limonla etkili bir şekilde tüylerin sarardığını görebilirsiniz. Tüy sarartıcı karışım için gereken malzemeler şöyle: