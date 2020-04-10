Tüylerden kurtulmak için acı çekmeye son! Bu yöntem tüyleri sarartıyor!

Vücudunuzdaki istenmeyen tüylerden kurtulmak için klasikleşen ağda, epilasyon ve jiletleme yöntemlerinden usandıysanız daha az acı veren ve daha doğal bir görünüm sağlayan tüy sarartmayı deneyebilirsiniz. Tüylerinizin sararması için çok sayıda pratik yöntem bulunuyor. Yöntemlerin hepsi hem bütçe dostu hem de kolay uygulanabilir. Özellikle yüzdeki tüylenme için ağda veya lazer epilasyonun olanaksız olduğu durumlarda tüy sarartmak sizin için oldukça mantıklı bir seçenek olabilir.
Halk arasında oksijenli su olarak bilinen içerik aslında hidrojen peroksittir. Eczaneden satın alacağınız oksijenli su sayesinde vücudunuzdaki tüyleri kolayca sarartabilirsiniz. Bunun için yapılması gerekenler şöyle:
Ufak parça pamuğu bir kabın içerisine döktüğünüz oksijenli suya batırın.
Daha sonra pamuğu sararmasını istediğiniz tüylerin üzerine sürün.
20 dakika bu şekilde bekledikten sonra oksijenli suyun temas ettiği bölgeyi suyla durulayın.
Her evde bulunan tarçın, bal ve limonla etkili bir şekilde tüylerin sarardığını görebilirsiniz. Tüy sarartıcı karışım için gereken malzemeler şöyle:
1 yemek kaşığı bal
1 yemek kaşığı limon suyu
2 yemek kaşığı tarçın
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Derin bir kapta tüm malzemeleri homojen bir hale gelene kadar karıştırın. Bu karışımı sararmasını istediğiniz tüylerin üzerine sürüp 4 saat boyunca bekletin. 4 saatin ardından karışımı sürdüğünüz bölgeyi suyla durulayın.
Her evde bulunan tarçın, bal ve limonla etkili bir şekilde tüylerin sarardığını görebilirsiniz. Tüy sarartıcı karışım için gereken malzemeler şöyle:
1 yemek kaşığı bal
1 yemek kaşığı limon suyu
2 yemek kaşığı tarçın
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Derin bir kapta tüm malzemeleri homojen bir hale gelene kadar karıştırın. Bu karışımı sararmasını istediğiniz tüylerin üzerine sürüp 4 saat boyunca bekletin. 4 saatin ardından karışımı sürdüğünüz bölgeyi suyla durulayın.
Her mutfakta bulunan limon tüy sarartmada oldukça etkili! Tüylerinizi sarartabilmek için 1 su bardağı su ve 1 adet limonun suyuna ihtiyacınız var. Gerekli malzemeleri tedarik ettikten sonra ise yapmanız gerekenler şöyle:
1 su bardağı suyun içerisinde 1 adet limonu sıkıp ekleyin ve iyice karıştırın.
Elde edilen karışımı pamuk yardımıyla sararmasını istediğiniz tüylerin üzerine sürün ve bu şekilde birkaç saat boyunca güneş ışığı altında bekleyin.
Tüylerinizin sarardığını gördükten sonra ılık suyla durulayın.
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