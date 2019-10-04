Tuzla'daki kimyasal atıktan yayılan koku davası

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da bazı mahalleleri etkileyen ve çok sayıda kişinin hastaneye başvurmasına neden olan kimyasal kokuya ilişkin olayda sorumluluğu bulunduğu iddia edilen şirket sahibi ve çalışanı 11 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar gelmezken, 2 müşteki ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) avukatı katıldı.

Duruşmada beyanı alınan müşteki Mesude Göze, olay günü havada ağır bir koku hissettiğini belirterek, "Turşu kokuyor sandım. Havayı soluduğumda baş ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi yaşadım. Akşam hastaneye başvurdum. Oksijen değerlerinde sorun vardı. Sanıklardan şikayetçiyim." dedi.

Müşteki Rabia Akyol da ağır koku nedeniyle nefes almakta zorluk, baş ağrısı ve gözlerde yaşarma şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirterek, gece yarısına kadar hastanede kaldığını, bu nedenle sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Söz verilen İSKİ avukatı, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Sanıklardan Mehmet Ali Arıcan'ın avukatı, müvekkilinin zaman zaman yurt dışına çıktığını, bu nedenle hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.