Tuzun kullanım alanları şaşırtıyor

İşte 10 maddede göreceğiniz tuzun kullanım alanları...
Tuzu sadece yemeklerinizde mi kullanıyorsunuz? İşte 'tuzlu' çözümler
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Tencere ve tavalardan oluşan yağları temizler
1 bardak tuzu temizleyeceğiniz yüzeye dökün. Ardından basit bir mutfak havlusuyla kirli noktaları ovalayın. Yüzeyin temizliğinden emin olduktan sonra tavayı her zaman yaptığınız gibi yıkayın.
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Kesme tahtası üzerindeki lekeleri çıkarın
Kirli bir ahşap yüzeye biraz tuz serpiştirin ve bir limonun yarısıyla ovun. Ahşabın karışımı emmesini sağlayın ve sonra tahtayı yıkayın.
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Vazolardaki kir lekelerini çıkarın
Zamanla vazolarda oluşan yeşilimsi tortuyu tuzla kolayca çıkarabilirsiniz. Konsantre tuz çözeltisi hazırlayın ve vazoya dökün. İyice çalkalayın ve vazoyu yıkayın.
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Yüzünüze peeling yapın
Biraz tuz ve tereyağını alın, karıştırın ve dairesel hareketlerle yüzünüze koyun. Prosedürün sonunda yüzünüzü yıkayın ve nemlendirici krem sürün.
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Peynirin küflenmesini engelleyin
Peynirinizin küflenmesini önlemek için, tuzlu suya batırılmış bir kumaş parçasına sarın. Bu sayede peynirinizin raf ömrümü uzatmış olacaksınız.
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Fayans aralarını temizleyin
1/2 litre ılık su ile bir bardak tuzu karıştırın ve bir deterjan ekleyin. Tüm yüzeyi bu solüsyonla yıkayın, fayans aralarını diş fırçasıyla temizlemek daha etkili sonuç almanızı sağlayabilir.
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Ayaklarınızı tuzlu suda yıkayın
Bunun için 1-2 bardak tuza ihtiyacınız olacak. Ilık suyu içine tuzu boşatın ve su soğuyana dek çözelti içinde bekletin.
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Bardaklarınızda oluşan çay ve kahve lekelerini temizleyin
1 çorba kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı sirke alın, karıştırın ve çözeltiyi çay veya kahve lekeleri olan bir bardağa koyun. Birkaç saat bekleyin ve ardından her zamanki gibi yıkayın.
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Kahvenin acı tadını almak için
Kahvenizin tadını daha da iyi hale getirmek ve acı tadından kurtulmak için uzmanlar, içeceğe sadece biraz tutam tuz eklemenizi tavsiye ediyor.
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Yastıkları beyazlatın
Zamanla sarılaşan yastık kılıfları çok kolay bir şekilde beyazlatılabilir. 1 çorba kaşığı tuzu 1/4 bardak soda ile karıştırın. Karışımı kaynar suya koyun ve sarı kumaşlarınızı bir saat bu solüsyonda bekletin.
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