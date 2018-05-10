KADIN

Tuzun kullanım alanları şaşırtıyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 10:05 | Son Güncelleme

Dört bin - beş bin yıl önce ortaya çıkan tuz, o zamandan beri günlük hayatımızın çok önemli bir parçası. Ancak bu zamana dek yemeklerin tadını ayarlamak için kullandığımız tuzu, bu kez başka alanlarda kullanacağız. İşte sizin de mutlaka deneyeceğiniz pratik çözümler...

İşte 10 maddede göreceğiniz tuzun kullanım alanları...

Tuzu sadece yemeklerinizde mi kullanıyorsunuz? İşte 'tuzlu' çözümler

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Tencere ve tavalardan oluşan yağları temizler

Tencere ve tavalardan oluşan yağları temizler
1 bardak tuzu temizleyeceğiniz yüzeye dökün. Ardından basit bir mutfak havlusuyla kirli noktaları ovalayın. Yüzeyin temizliğinden emin olduktan sonra tavayı her zaman yaptığınız gibi yıkayın.
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Kesme tahtası üzerindeki lekeleri çıkarın

Kesme tahtası üzerindeki lekeleri çıkarın
Kirli bir ahşap yüzeye biraz tuz serpiştirin ve bir limonun yarısıyla ovun. Ahşabın karışımı emmesini sağlayın ve sonra tahtayı yıkayın.
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Vazolardaki kir lekelerini çıkarın

Vazolardaki kir lekelerini çıkarın
Zamanla vazolarda oluşan yeşilimsi tortuyu tuzla kolayca çıkarabilirsiniz. Konsantre tuz çözeltisi hazırlayın ve vazoya dökün. İyice çalkalayın ve vazoyu yıkayın.
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Yüzünüze peeling yapın

Yüzünüze peeling yapın
Biraz tuz ve tereyağını alın, karıştırın ve dairesel hareketlerle yüzünüze koyun. Prosedürün sonunda yüzünüzü yıkayın ve nemlendirici krem sürün.
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Peynirin küflenmesini engelleyin

Peynirin küflenmesini engelleyin
Peynirinizin küflenmesini önlemek için, tuzlu suya batırılmış bir kumaş parçasına sarın. Bu sayede peynirinizin raf ömrümü uzatmış olacaksınız.
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Fayans aralarını temizleyin

Fayans aralarını temizleyin
1/2 litre ılık su ile bir bardak tuzu karıştırın ve bir deterjan ekleyin. Tüm yüzeyi bu solüsyonla yıkayın, fayans aralarını diş fırçasıyla temizlemek daha etkili sonuç almanızı sağlayabilir.
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Ayaklarınızı tuzlu suda yıkayın

Ayaklarınızı tuzlu suda yıkayın
Bunun için 1-2 bardak tuza ihtiyacınız olacak. Ilık suyu içine tuzu boşatın ve su soğuyana dek çözelti içinde bekletin.
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Bardaklarınızda oluşan çay ve kahve lekelerini temizleyin

Bardaklarınızda oluşan çay ve kahve lekelerini temizleyin
1 çorba kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı sirke alın, karıştırın ve çözeltiyi çay veya kahve lekeleri olan bir bardağa koyun. Birkaç saat bekleyin ve ardından her zamanki gibi yıkayın.
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Kahvenin acı tadını almak için

Kahvenin acı tadını almak için
Kahvenizin tadını daha da iyi hale getirmek ve acı tadından kurtulmak için uzmanlar, içeceğe sadece biraz tutam tuz eklemenizi tavsiye ediyor.
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Yastıkları beyazlatın

Yastıkları beyazlatın
Zamanla sarılaşan yastık kılıfları çok kolay bir şekilde beyazlatılabilir. 1 çorba kaşığı tuzu 1/4 bardak soda ile karıştırın. Karışımı kaynar suya koyun ve sarı kumaşlarınızı bir saat bu solüsyonda bekletin.
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