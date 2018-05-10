Tuzun kullanım alanları şaşırtıyor

İşte 10 maddede göreceğiniz tuzun kullanım alanları...

Tuzu sadece yemeklerinizde mi kullanıyorsunuz? İşte 'tuzlu' çözümler

1 / 10 Tencere ve tavalardan oluşan yağları temizler 1 bardak tuzu temizleyeceğiniz yüzeye dökün. Ardından basit bir mutfak havlusuyla kirli noktaları ovalayın. Yüzeyin temizliğinden emin olduktan sonra tavayı her zaman yaptığınız gibi yıkayın.

2 / 10 Kesme tahtası üzerindeki lekeleri çıkarın Kirli bir ahşap yüzeye biraz tuz serpiştirin ve bir limonun yarısıyla ovun. Ahşabın karışımı emmesini sağlayın ve sonra tahtayı yıkayın.

3 / 10 Vazolardaki kir lekelerini çıkarın Zamanla vazolarda oluşan yeşilimsi tortuyu tuzla kolayca çıkarabilirsiniz. Konsantre tuz çözeltisi hazırlayın ve vazoya dökün. İyice çalkalayın ve vazoyu yıkayın.

4 / 10 Yüzünüze peeling yapın Biraz tuz ve tereyağını alın, karıştırın ve dairesel hareketlerle yüzünüze koyun. Prosedürün sonunda yüzünüzü yıkayın ve nemlendirici krem sürün.

5 / 10 Peynirin küflenmesini engelleyin Peynirinizin küflenmesini önlemek için, tuzlu suya batırılmış bir kumaş parçasına sarın. Bu sayede peynirinizin raf ömrümü uzatmış olacaksınız.

6 / 10 Fayans aralarını temizleyin 1/2 litre ılık su ile bir bardak tuzu karıştırın ve bir deterjan ekleyin. Tüm yüzeyi bu solüsyonla yıkayın, fayans aralarını diş fırçasıyla temizlemek daha etkili sonuç almanızı sağlayabilir.

7 / 10 Ayaklarınızı tuzlu suda yıkayın Bunun için 1-2 bardak tuza ihtiyacınız olacak. Ilık suyu içine tuzu boşatın ve su soğuyana dek çözelti içinde bekletin.

8 / 10 Bardaklarınızda oluşan çay ve kahve lekelerini temizleyin 1 çorba kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı sirke alın, karıştırın ve çözeltiyi çay veya kahve lekeleri olan bir bardağa koyun. Birkaç saat bekleyin ve ardından her zamanki gibi yıkayın.

9 / 10 Kahvenin acı tadını almak için Kahvenizin tadını daha da iyi hale getirmek ve acı tadından kurtulmak için uzmanlar, içeceğe sadece biraz tutam tuz eklemenizi tavsiye ediyor.