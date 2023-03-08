Twitch canlı yayını sırasında bir anda ayağı kayınca çukura düştü! Hayranları onun öldüğünü zannetti

Sosyal medyada ‘Jinnytty’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Twitch fenomeni canlı yayın yaptığı sırada bir anda ayağı kaydı ve önündeki çukuru görmeden düştü. O anlarda Güney Koreli Twitch fenomen canlı yayına devam ederken hayranları büyük bir panik yaşadı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ TOPLADI

Gece yürüyüşünü canlı yayında gösteren fenomen isim düştüğü sırada çığlık attı. Telefonu elinden düşüren fenomen hayranlarının merak dolu yorumlarının arasında saniyelerce sessiz kaldı. Bir süre sonra telefonu geri alan fenomen çıktığı çukuru göstererek bağırmaya başladı.

Fenomen ismin yaşadığı durumu bazı sosyal medya kullanıcıları kurgu olarak yorumlarken bazıları ise yaşanan olaya büyük bir korku duyduklarını dile getirdi.