Twitter Clubhouse'u satın almak istemiş!

Twitter, Clubhouse'a rakip bir özellik geliştiren sosyal medya platformlarının arasında yer alıyor. Ses temelli sohbetler edilmesini sağlayan Twitter Spaces üzerinden çalışmalarını yürüten ünlü mikroblog sitesi, ortaya çıkan bilgilere göre Clubhouse'u satın almak istedi.

'TWITTER VE CLUBHOUSE GÖRÜŞMELER YÜRÜTTÜ'

Bloomberg'in konuya yakın kişilere dayandırdığı haberine göre, Twitter, Clubhouse'u satın almak için son aylarda görüşmeler yaptı. Görüşmelerde Clubhouse'un 4 milyar dolardan değerlendirildiği belirtiliyor. Habere göre görüşmeler artık devam etmiyor. Ancak görüşmelerin neden durduğu da bilinmiyor. Twitter konu hakkında yorum yapmayı reddederken, Clubhouse yorum talebine hemen yanıt vermedi.

CLUBHOUSE'U MİLYONLARCA KİŞİ KULLANIYOR

Yalnızca davetiyesi olan kişilerin sesli sohbet odalarında çeşitli konuları tartışmalarına imkan veren Clubhouse, milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Özellikle Elon Musk ve Mark Zuckerberg gibi ünlü milyarderlerin sohbet odalarına katılmasından sonra Clubhouse'un popülaritesinde artış yaşandı. Koronavirüs salgını da Clubhouse'un popülerleşmesini sağladı.

