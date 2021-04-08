Facebook Hotline, Clubhouse'a rakip olarak geldi!

Clubhouse son dönemin en popüler uygulamalarından biri oldu. Şimdilik iOS kullanıcılarına sunulan, Android uygulamasının birkaç içinde çıkacağı duyurulan ses temelli sosyal medya uygulaması, diğer sosyal medya platformlarının da dikkatini çekmeyi başardı. Twitter Spaces özelliği ile, Discord Stage Channels özelliği ile Clubhouse'a rakip oldu. Geçtiğimiz günlerde Facebook'un da Clubhouse'a rakip olacağı söylenmişti. Şimdi ise şirketin NPE Team ekibi, bu anlamda önemli bir adım attı.

FACEBOOK'TAN CLUBHOUSE RAKİBİ 'HOTLINE' ADIMI

Facebook'un dahili Ar-Ge grubu NPE Team, Facebook Hotline'ı test etmeye başladı. Web tabanlı uygulama, içerik oluşturucuların metin veya ses yoluyla gelen soruları cevaplandırmasını sağlıyor. Ayrıca sadece Clubhouse gibi ses temelli değil, görüntü temelli de bir deneyim sunuluyor. Bu yüzden Facebook Hotline, Instagram Live ve Clubhouse'un bir karışımı olarak tanımlanıyor. Uygulama kullanıcıların Twitter ile oturum açmasına da imkan veriyor.

ASIL ÜRÜN FACEBOOK HOTLINE DEĞİL Mİ?

Facebook, Hotline'ın herkesin kullanımına sunulacağı tarih hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Öte yandan, Hotline Clubhouse'ın bir rakibi olarak karşımıza çıksa da, uygulamanın Facebook'un geliştirdiği ve geçtiğimiz haftalarda ekran görüntüleri ortaya çıkan Clubhouse rakibinden farklı bir ürün olduğu söyleniyor. Ancak bu konuda net bir bilgi yok.

