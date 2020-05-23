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Twitter reply kısıtı ile saldırganları devre dışı bırakacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.05.2020 09:11 | Son Güncelleme

Yeni test edilen özelliğe göre Twitter reply kısıtı sayesinde, herkesin her tweet’e yorum yapabilmesinin öne geçecek. Kullanıcılar isterlerse, yayınladıkları tweet’e, reply kısıtlaması getirerek, sadece belirli kişilerin tweet’e cevap vermesini mümkün kılabilecekler.

Twitter reply kısıtı ile saldırganları devre dışı bırakacak

Buna göre, reply kısıtlaması, “herkes – takip ettiğim kişiler/takipçilerim – tweet’te adı geçen kişiler” olarak üç seçenekli olacak.
Reply kısıtlaması olsun olmasın, herkes tweet’i beğenmeye veya retweet yapmaya da devam edebilecek. Dolayısıyla bu önlemin, “yabancı kişilerin” tartışmayı sabote etmelerini engellemek amacıyla alındığı da anlaşılıyor.

Twitter da bunu kabul ediyor ve kullanıcılarını saldırılardan korumak ve Twitter’ı kullanmanın daha “huzurlu” bir deneyime dönüştürmek olduğunu vurguluyorlar.

Sosyal medyadaki vandalizm, sosyal medya servislerini artık çok endişelendiriyor. Instagram’da selfie yayınlayan kız çocuklarına “çok çirkinsin” şeklinde yapılan yorumlar nedeniyle intihar eden çocuklara dair haberlerin de sayısı artıyor. Bu tür saldırılar nedeniyle sosyal medya servisleri, kendi platformlarını güvenli hale dönüştürmek istiyorlar.

Facebook’un eko sisteminde de kullanıcıları dijital vandallardan korumak için çeşitli engelleme ve şikayet mekanizmaları devreye alınıyor.

Peki siz sosyal medyada vandalizm saldırılarıyla karşılaşıyor musunuz veya karşılaştınız mı? Bu tür bir durumla karşılaşmanız halinde ne yapardınız? Lütfen görüşlerinizi yorum olarak bizimle paylaşın.

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