Twitter reply kısıtı ile saldırganları devre dışı bırakacak

Buna göre, reply kısıtlaması, “herkes – takip ettiğim kişiler/takipçilerim – tweet’te adı geçen kişiler” olarak üç seçenekli olacak.

Reply kısıtlaması olsun olmasın, herkes tweet’i beğenmeye veya retweet yapmaya da devam edebilecek. Dolayısıyla bu önlemin, “yabancı kişilerin” tartışmayı sabote etmelerini engellemek amacıyla alındığı da anlaşılıyor.

Twitter da bunu kabul ediyor ve kullanıcılarını saldırılardan korumak ve Twitter’ı kullanmanın daha “huzurlu” bir deneyime dönüştürmek olduğunu vurguluyorlar.

Sosyal medyadaki vandalizm, sosyal medya servislerini artık çok endişelendiriyor. Instagram’da selfie yayınlayan kız çocuklarına “çok çirkinsin” şeklinde yapılan yorumlar nedeniyle intihar eden çocuklara dair haberlerin de sayısı artıyor. Bu tür saldırılar nedeniyle sosyal medya servisleri, kendi platformlarını güvenli hale dönüştürmek istiyorlar.

Facebook’un eko sisteminde de kullanıcıları dijital vandallardan korumak için çeşitli engelleme ve şikayet mekanizmaları devreye alınıyor.

Peki siz sosyal medyada vandalizm saldırılarıyla karşılaşıyor musunuz veya karşılaştınız mı? Bu tür bir durumla karşılaşmanız halinde ne yapardınız? Lütfen görüşlerinizi yorum olarak bizimle paylaşın.

5GE nedir? İşte 5G’nin tüm standartları hakkında her şey!

