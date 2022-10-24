Apple kullanıcıları dikkat! Yarın başlıyor

App Store, Apple'ın uygulama mağazası olarak biliniyor. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre ise teknoloji devi reklam gelirlerini kat kat artırma isteğinde. Şirket, önümüzdeki birkaç yıl içinde reklam gelirinin neredeyse üç katına çıkıp yılda 10 milyar dolara ulaşmasını umuyor. Apple'ın bunu gerçekleştirebilmesi için şüphesiz ki daha fazla reklam gösterebilmesine ihtiyacı var ve bir e-postaya göre, şirket bunu App Store yoluyla gerçekleştiriyor. Bir dahaki sefere iPhone'unuza bir uygulama indirmek istediğinizde, daha fazla reklam görmeye hazırlanın.

APP STORE İÇİN REKLAM KARARI

Engadget'ın haberine göre, Apple 25 Ekim'den itibaren App Store'da iki ek reklam kategorisi göstermeye başlayacak. Çin dışındaki tüm ülkelerde şirket, "Bugün" sekmesinde ve uygulama listelerinin altında reklam alanı satmaya başlamayı planlıyor. Bu reklamlar, ayırt edilebilmeleri için mavi arka plana sahip bir simgeye sahip olacak.

App Store reklamları daha önce anahtar kelimelere ve Arama sekmesinin "Önerilen" bölümüne dayalı arama sonuçlarıyla sınırlıydı.

