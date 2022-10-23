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Apple'da şimdi de Evans Hankey depremi! Birçok üründe imzası vardı

23.10.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'da bir yaprak dökümü daha yaşandı. Jony Ive'den sonra görevi devralan Endüstriyel tasarımdan sorumlu başkan yardımcısı Evans Hankey gelecek yıl şirketten ayrılacağı söylendi. Apple ise haberi doğruladı. Şimdi gözler, birçok Apple ürününde imzası olan Hankey'in yerine gelecek isimde.

Apple'da şimdi de Evans Hankey depremi! Birçok üründe imzası vardı

Apple'da ayrılık rüzgarları yine esiyor. Yakın zamanda şirketin satın almadan sorumlu başkan yardımcısı Tony Blevins, iddialara göre bir TikTok videosunda mesleği hakkında kaba bir yorum yapıp "Büyük göğüslü kadınları okşuyorum" deyince Apple'daki işini kaybetmişti. Bu haberden kısa bir süre sonra Nylah Boone isimli sözleşmeli bir Apple çalışanı, TikTok'ta viral olan "Teknoloji alanında çalışan siyah bir kızın hayatından bir gün" başlıklı videosundan 1 ay sonra Apple'daki işinden olmuştu. Şimdi ise Apple'ın lider endüstriyel tasarımcısı Evans Hankey için ayrılık rüzgarları esiyor gibi görünüyor.

EVANS HANKEY APPLE'DAN AYRILIYOR

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Jony Ive'den sonra 2019'da görevi devralan Apple'ın endüstriyel tasarımdan sorumlu başkan yardımcısı Evans Hankey, gelecek yıl şirketten ayrılmayı planlıyor. Gurman, ayrılığın bu hafta teknoloji devinin içinde duyurulduğunu ve Hankey'nin meslektaşlarına önümüzdeki altı ay boyunca Apple'da kalacağını söylediğini iddia etti.

Apple

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APPLE'DAN EVANS HANKEY AÇIKLAMASI

Apple ise Hankey'nin istifa ettiğini doğruladı. Bir sözcü yaptığı açıklamada Apple'ın tasarım ekibinin dünyanın dört bir yanından ve birçok disiplinden uzman yaratıcıları bir araya getirdiğinden ve kıdemli tasarım ekibinin onlarca yıllık deneyimi olan güçlü ilderlere sahip olduğundan bahsetti. Buna ek olarak Evans Hankey'nin geçiş süreci boyunca çalışmaya devam etmeyi planladığını söyledi ve ona liderliği ve katkıları için teşekkür etti.

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