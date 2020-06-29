Ubisoft cinsel taciz şokuyla sarsıldı

Twitter’da yayınlanan iddialara göre şirket içinde kadınlara yönelik ağır bir cinsel taciz politikası yer alıyor ve yöneticiler de bu konuda sessiz kalıyor.

Hafta başında, Assassin’s Creed yaratıcı yönetmeni Ashraf Ismail’in oyunun bir takipçisi ile “yasak ilişki” yaşadığı ancak Ismail’in evli olduğunu saklayarak genç kızı zor durumda bıraktığı iddia edilmişti. Bu iddiaların gerçekliği ve tarafların konu hakkındaki savunmaları net değil. Ismail “özel hayatımdaki bazı sorunlar nedeniyle görevimden çekiliyorum,” şeklinde açıklama yaparken, iddialara dair bir açıklama yapmaktan çekiniyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Benzer şekilde şirket içinde de bazı kadın çalışanların, rahatsız edici bazı yakınlaşma teklifleri aldıklarını dile getirmeleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Öte yandan, video oyun pazarı yüzlerce milyar dolar büyüklüğe ulaşırken, video oyunları dünyadaki yeni “kültürel hegemonya” silahı olarak kabul ediliyor.

Dolayısıyla, dev şirketlerin cinsel taciz iddialarıyla prestij suikastına uğratılması da sık karşılaşacağımız bir durum. Özellikle toplumun çok hassas olduğu cinsel taciz konusunun, dev şirketler tarafından rakiplerinin prestijini sabote etmek için kullanılmasına, geçmiş yıllardan alışkınız. Bu konuda düşüncelerinizi bizimle paylaşmak isterseniz, yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

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