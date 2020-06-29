HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. Ubisoft cinsel taciz şokuyla sarsıldı

Ubisoft cinsel taciz şokuyla sarsıldı

OYUN HABERLERİ  | 29.06.2020 12:55 | Son Güncelleme

Ubisoft cinsel taciz iddiaları nedeniyle, iki başkan yardımcısının görevden ayrılacağını duyururken, şirket içindeki suçlamalar nedeniyle ciddi bir soruşturma başlattıklarını da açıkladılar.

Ubisoft cinsel taciz şokuyla sarsıldı

Twitter’da yayınlanan iddialara göre şirket içinde kadınlara yönelik ağır bir cinsel taciz politikası yer alıyor ve yöneticiler de bu konuda sessiz kalıyor.

Hafta başında, Assassin’s Creed yaratıcı yönetmeni Ashraf Ismail’in oyunun bir takipçisi ile “yasak ilişki” yaşadığı ancak Ismail’in evli olduğunu saklayarak genç kızı zor durumda bıraktığı iddia edilmişti. Bu iddiaların gerçekliği ve tarafların konu hakkındaki savunmaları net değil. Ismail “özel hayatımdaki bazı sorunlar nedeniyle görevimden çekiliyorum,” şeklinde açıklama yaparken, iddialara dair bir açıklama yapmaktan çekiniyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Benzer şekilde şirket içinde de bazı kadın çalışanların, rahatsız edici bazı yakınlaşma teklifleri aldıklarını dile getirmeleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Öte yandan, video oyun pazarı yüzlerce milyar dolar büyüklüğe ulaşırken, video oyunları dünyadaki yeni “kültürel hegemonya” silahı olarak kabul ediliyor.

Dolayısıyla, dev şirketlerin cinsel taciz iddialarıyla prestij suikastına uğratılması da sık karşılaşacağımız bir durum. Özellikle toplumun çok hassas olduğu cinsel taciz konusunun, dev şirketler tarafından rakiplerinin prestijini sabote etmek için kullanılmasına, geçmiş yıllardan alışkınız. Bu konuda düşüncelerinizi bizimle paylaşmak isterseniz, yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Connect filom : Filo yönetimine özel uygulama

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAile boyu tatil!Aile boyu tatil!
Animal Crossing New Horizons'a 'serinlemelik' güncelleme!Animal Crossing New Horizons'a 'serinlemelik' güncelleme!
EGM Misyon Koruma Sınavı ne zaman yapılacak?EGM Misyon Koruma Sınavı ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

1 Temmuz'da atılacak yeni adımlar masada!

1 Temmuz'da atılacak yeni adımlar masada!

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Muğla Marmaris'te deprem!

Muğla Marmaris'te deprem!

Son hali olay! Tanımak imkansız

Son hali olay! Tanımak imkansız

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Milyonlarca kişi oynuyor! Rakibini bir kez daha geride bıraktı

Milyonlarca kişi oynuyor! Rakibini bir kez daha geride bıraktı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Resmen ertelendi

Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Resmen ertelendi

3 kişilik okey nasıl oynanır?

3 kişilik okey nasıl oynanır?

Diğer Haberler
Animal Crossing New Horizons için yüzme güncellemesi geliyor

Animal Crossing New Horizons'a 'serinlemelik' güncelleme!

Meraklar daha da arttı: Cyberpunk 2077'nin yeni fragmanı yayınlandı!

Yılın en çok beklenen oyunundan heyecanlandıran fragman!

PlayStation’ın eski patronu, fiyat politikalarını eleştirdi

PlayStation'ın eski patronundan sert eleştiri!

Crash Bandicoot PC’ye de geleceği söyleniyor

Crash Bandicoot PC’ye de geleceği söyleniyor

Steam Yaz İndirimleri başladı! İşte Steam'de indirime giren oyunlar

İşte Steam'de indirime giren oyunlar!

Beklenen oldu: Call of Duty Mobile indirme sayısı ile PUBG Mobile'ı geçti!

Milyonlarca kişi oynuyor! Rakibini bir kez daha geride bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.