Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterini canlandıran Özgü Kaya dizinin yayınlanan ilk bölüm fragmanının ardından merak konusu oldu. Daha önce birçok dizi ve filmde rol alan Özgü Kaya oyunculuğuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya kimdir? Özgü Kaya nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı? soru ve konu başlıklarının yanıtına ulaşmak isteyen internet kullanıcıları araştırma yapmaya başladı. Özgü Kaya'nın hayatı, biyografisi ve oynadığı filmler haberimizde.

ÜÇ KIZ KARDEŞ'İN TÜKAN'I ÖZGÜ KAYA KİMDİR?

Özgü Kaya, 17 Haziran 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Şu an 26 yaşında olan Özgü Kaya 1,68 boyundadır.

Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlayan Özgü Kaya ilk defa Adı Efsane dizisiyle seyirci karşısına çıktı. 2017 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Adı Efsane dizisinde Sibel Yılmaz karakterini canlandıran Özgü Kaya sonrasında sırasıyla Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kimse Bilmez isimli yapımlarda yer aldı.

ÖZGÜ KAYA NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

26 yaşındaki ünlü oyuncu Özgü Kaya İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Özgü Kaya birçok dizi ve film projesinde yer almıştır.

ÖZGÜ KAYA HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Özgü Kaya'nın oynadığı dizi ve filmler:

2017- Adı Efsane (Sibel Yılmaz)

2018-2019 - Mehmetçik Kut'ül Amare / Mehmetçik Kutlu Zafer (Zeynep)

2019- Kimse Bilmez (Sevda Eğilmez)

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Üç Kız Kardeş dizisinin ilk bölümü 22 Şubat Salı (bugün) saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NEDİR?

Üç Kız Kardeş dizisi Türkan, Dönüş ve Derya'nın hikayesini anlatıyor.

Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle bilinen, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeşin hayatını anlatan dizide, yaşıtları gibi basit hayaller kuran bu 3 genç kızın başlarına gelenler işleniyor.

Türkan, Dönüş ve Derya, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan’ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş’ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin’se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Üç Kız Kardeş oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde:

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven - Somer

Almila Ada - Dönüş

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Nesrin

Melisa Berberoğlu - Derya

Veda Yurtsever - Rüçhan

Tayfun Eraslan - Özer

Benian Dönmez - Nezahat

Nazlı Senem Ünal - Mine

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay - Fatih

Mert Özcan - Hakan

Ece Baliç - Dilek

ÜÇ KIZ KARDEŞ UYARLAMA MI?

Üç Kız Kardeş, dizide Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır.

