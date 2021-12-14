MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Üç Kuruş dizisi 8. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Üç Kuruş'ta Leyla'yı heyecanlandıran Efe sorusu!

Üç Kuruş dizisi 8. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Üç Kuruş'ta Leyla'yı heyecanlandıran Efe sorusu!

14.12.2021 02:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Üç Kuruş 7. son bölümüyle ekrana geldi. Üç Kuruş'un 8. yeni bölümünden de ön izleme sahnesi yayınlandı. Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrollerde oynadığı Üç Kuruş'un yeni bölüm sahnesinde Halide'nin Leyla'yı Efe hakkında sorgulaması dikkat çekiyor. Heyecanlanan Leyla ise çareyi konuyu değiştirmekte buluyor. Konyalı'nın Halide'ye talip olduğunu söyleyen Leyla, Efe hakkında kaçamak cevaplar veriyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Zafer Algöz, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, 7. bölümüyle 13 Aralık Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıktı. Üç Kuruş'un 20 Aralık Pazartesi ekrana gelecek olan 8. yeni bölümünden de ilk görüntüler yayınlandı.

Üç Kuruş (2)(19)

ÜÇ KURUŞ'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un ekrana gelen 7. bölümünde; Kartal, İrfan konusunda babasıyla yüzleşti ancak Oktay'dan istediği yanıtları alamadı. Pes etmeyen Kartal, Efe'yle birlikte İrfan'ın izini sürmeye başladı.

Üç Kuruş (7)(10)
Neriman, ağabeyini sorgulayınca cinayetleri Ferhan'ın işlediğini öğrendi. Neriman'ın da geçmişte mahalledeki diğer insanlar gibi para alıp olayın yaşandığı geceyle ilgili sustuğu ortaya çıktı. Kartal, Bahar'dan babasının en büyük zaafını öğrenince Nezih'in vahşi hayvanlarla dolu olan çiftliğine baskına gitti.

Üç Kuruş (6)(11)

Nezih, Baybars'a ait olan vahşi hayvanları korumak için Kartal'a mekanlarını geri vermek zorunda kaldı. Efe ise Bülent'e birlikte hareket etmeyi teklif ederek beklenmedik bir ortak edindi. Bülent ve Hazal'ın da oyuna dahil olması dengeleri değiştirdi. Kartal ve Efe, Hazal'dan aldıkları bilgiyle İrfan'ın çalıştığı barı buldu. O sırada kuliste Oktay'la konuşan İrfan, Kartal ve Efe gelince kaçtı. İrfan'ı aradığı yerde babasını gören Kartal bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı.

Çukur hayranlarının hayali gerçek oluyor! Aras Bulut İynemli, Üç Kuruş kadrosuna geliyorÇukur hayranlarının hayali gerçek oluyor! Aras Bulut İynemli, Üç Kuruş kadrosuna geliyor

Üç Kuruş (3)(17)

"HEPİNİZ SUSTUNUZ"

İrfan, Çıngıraklı'da bir duvara fotoğraflarla "hepiniz sustunuz" yazarak Kartal'a ve mahalleliye mesaj verdi. Duvarın yanında yeni bir isim yazıyordu. Kartal ve Efe, yeni hedef olduğunu düşündükleri bu ismin peşine düşerken Oktay'ın yardımı planı değiştirdi. İrfan'ın kulisinde başka bir isim kağıdı gören Oktay, asıl hedefi Kartal'a söyledi.

Üç Kuruş (2)(20)

Kartal ve Efe, Oktay'ın söylediği hedefe giderken bu hamle İrfan'ı köşeye sıkıştırdı. İrfan, hedefini öldüremeden geri dönmek zorunda kaldı. Kartal ve Efe, ulaştıkları kişinin anlattıklarıyla İrfan'ın insanları neden öldürdüğünü anlarken finalde ortaya çıkan mobese görüntüleri artık katilin kim olduğunu net olarak gösterdi. Kartal ve Efe, kamera kayıtlarında İrfan'ı gördü.

Üç Kuruş (4)(17)

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

Üç Kuruş (1)(21)
Üç Kuruş yeni bölümüyle 20 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDünyanın en güzeli! Bu karede Photoshop yokDünyanın en güzeli! Bu karede Photoshop yok
PARTNER Türkiye'ye geldi! 16 yaşındakiler bile kullanabilecek Türkiye'ye geldi! 16 yaşındakiler bile kullanabilecek
Aziz'de Efnan'nın şoke eden değişimi!Aziz'de Efnan'nın şoke eden değişimi!
Anahtar Kelimeler:
Ekin Koç Uraz Kaygılaroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ekonomi zirvesi 5 saat sürdü

Ekonomi zirvesi 5 saat sürdü

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

Trafikte bunu yapan yandı! Cezası bin 627 TL

Trafikte bunu yapan yandı! Cezası bin 627 TL

Beşiktaş'ta teknik direktör belli oldu

Beşiktaş'ta teknik direktör belli oldu

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Düğmelerini açıp paylaştı! Hırkasının altına bir şey giymeyen şarkıcı sosyal medyayı ikiye böldü

Düğmelerini açıp paylaştı! Hırkasının altına bir şey giymeyen şarkıcı sosyal medyayı ikiye böldü

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yeni arabası Türkiye'de sadece bir tane var! Servet ödedi

Yeni arabası Türkiye'de sadece bir tane var! Servet ödedi

'Ehliyet dersi' veren yarışmacı 'trafik kuralı' sorusunda elendi! "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım"

'Ehliyet dersi' veren yarışmacı 'trafik kuralı' sorusunda elendi! "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım"

Çırılçıplak poz verdi! Hayal gücüne çok az şey bıraktı

Çırılçıplak poz verdi! Hayal gücüne çok az şey bıraktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.