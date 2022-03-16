Üç Kuruş dizisinin Leyla karakterinin giydiği göz kamaştıran kırmızı elbiseye 300 TL altı alternatif öneriler

Yazın elbiseden başka bir şey giymeyenler, kırmızı rengi sevenler, İspanyol tarzı parçalara bayılanlar buraya! Farklı renkler ve desenleriyle pek çok çeşidi bulunan yazlık elbiseler kırmızının iddiası ve çingene tarzının estetiği ile buluşuyor. Yılların eskitemediği puanlı ve beyaz çiçekli kırmızı elbiseler Üç Kuruş dizisinin Leyla'sı ile yeniden aramızda. Nostaljik ya da modern, dikkat çekici, düşük omuzlu, kısa ya da uzun etekli... Leyla karakterinin tercih ettiği harika kırmızı elbisenin çok benzerleri ve farklı versiyonlarıyla karşınızdayız!

1. Alt-üst takım olarak tasarlanan bu ürüne bayılacaksınız

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Yaz aylarında elbise kadar rahat, incecik kumaşlı alt üst takımlar da çok seviliyor. Şort ve üstten oluşan iki parça takım, Leyla'nın elbisesinin oldukça benzeri olan bir ürün arıyorsanız doğru yerdesiniz. ZAFUL Kadın Omuzsuz Sıkılaştırılmış Çiçekli takım; rahat ve anvelop kesimli şort ile crop kesim bluzdan oluşuyor. Şortun lastikli bel kısmıyla çok iyi göründüğünüz gibi geniş kesimiyle de çok rahat edeceksiniz. Üst parçasının göğüs kısmının ortasında bulunan büzgülü detay oldukça şık bir görünüme sahip. Ürünün düşük omuzlarında bulunan bağcıklar da dikkat çeken detaylar arasında.

2. Hem romantik hem sevimli hem seksi

Girdiğiniz her ortamda dikkatleri üzerinizde toplayacak, tüm gözleri üzerinizde hissettirecek, seksi ve şık bir elbiseyi inceliyoruz. Göğüs kısmı vücuda oturan ve ortasındaki bağcıklarla korse görünümü veren Eka Kadın Kırmızı Çiçek Desen Etek Detaylı Elbise, düşük ve uzun kesim kol detayıyla da dikkat çekiyor. Zarif omuzlarınızı öne çıkaracak bu elbise, mini eteğiyle de çok şık. Kırmızı dışında 2 diğer farklı renk bulunan ürün farklı tarzlar yaratmak için uygun bir seçim. Düşük omuz kullanmayı sevmeyenlere de güzel bir haberimiz var! Kollarını dilerseniz omuzlarınıza geçirerek de kullanabilirsiniz.

3. Rahat mı rahat bir elbiseyle yaza "Merhaba!" deyin

Rahatına düşkün kadınları da unutmuyoruz. Kısa kollu kesime sahip bu elbise, hem Leyla’nın üzerindeki kırmızı elbisenin çok benzeri hem çok daha rahat. Klasik kesimi ve kısa kollu yapısıyla konfor sağlayan Voracale Çiçek Desenli Bohem Elbise’nin kalp şeklindeki yaka kesimine bayılacaksınız. Yakasındaki minik fiyonguyla da oldukça sevimli duran bu elbisenin kısa, A kesim eteği ve tişört formundaki üst kısmı farklı tarzlara uyum sağlayacak görünümde. Ürünü ister topuklularınızla, ister beyaz spor ayakkabılarla isterseniz de yaz aylarında sandaletlerinizle birleştirerek kullanabilirsiniz.

4. Günlük tarzınıza çok yakışacak şık bir elbise arıyorsanız bu ürün tam size göre

Günlük tarzınıza mükemmel uyum sağlayacak, sizi yaz ve bahar aylarında cıvıl cıvıl bir görünüme kavuşturacak bir elbiseyle karşınızdayız. Kırmızı üzerine küçük beyaz çiçek desenleri bulunan, diz üstü boyda Olalook Kadın Kırmızı Gipeli Yakası Bağlamalı Kloş Elbise’yi ister günlük olarak ister şık kombinlerinizde kullanabilirsiniz. Balon görünümlü kol kısımları ve lastikli bel yapısıyla konforu da beraberinde getiriyor. Elbiseyi düşük omuzlu kullanabileceğiniz gibi kollarını omuzlarınıza geçirerek de kullanabilirsiniz. Yeşil ve siyah renkleri de bulunan bu elbisenin istediğiniz rengini seçebilirsiniz.

5. Düz rengiyle hem asil hem çok şık

Düz renkli elbiseler çok daha kolay kombinlenebilir olmasıyla çokça tercih ediliyor. Ayakkabı ve çantalarla çok daha kolay birleştirebileceğiniz, Leyla'nın elbisesinin de bir muadili olan Addax Balon Kol Gipeli Elbise’nin rengârenk pastel renklerinin yanında siyah rengi de bulunuyor. Mini boydaki bu elbise, tamamen lastikli ve gipeli yapısıyla her vücut tipine kolayca uyum sağlayıp konforlu bir kullanım sağlıyor. Balon kollarını düşük olarak da kullanabilirsiniz. Etek ucunda bulunan fırfırlarıyla oldukça sevimli görünen bu elbiseyi spor ayakkabılarla kullanarak casual bir hâle getirebilir, dilerseniz topuklu ayakkabılarla daha feminen bir tarz da yaratabilirsiniz.

6. Daha büyük desenlerle dikkat çekici hâle gelebilirsiniz

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Küçük desenlerdense büyük desenleri tercih edenler için iyi bir seçenekle karşınızdayız. Yosemite Yazlık Elbise, büyük papatya desenli kumaşıyla öne çıkıyor. Papatya desenli puanlı kumaşı, pileli eteği, oturan bel kesimi ve askılı omuzlarında bulunan minik fırfırlarıyla ürün tarzınızda farklılık yaratıyor. Yaka detayına bayılacağınız bu rahat, yazlık elbisenin kırmızı dışında mavi, yeşil ve turuncu gibi canlı renk seçenekleri de bulunuyor. Girdiğiniz her ortamda odak noktası olacağınız bu elbiseyi spor ayakkabılar, babet ve topuklularla kullanabilirsiniz.

7. Uzun kollu bir modelini arayanları da unutmadık

Büzgülü yapısıyla Üç Kuruş dizisinin Leyla'sının elbisesine çok benzeyen bu elbiseye bayılacaksınız. Omzu açık ve uzun kollu giysileri çok beğeniyorsanız bu ürünü kaçırmamalısınız. POPPYLON Kadın Kırmızı Büzgülü Düşük Omuzlu Elbise, vücuda tamamen oturan kesimi sayesinde her vücut tipine kolaylıkla uyum sağlıyor. Minicik çiçek desenleri, geniş kesim kollarıyla da oldukça şık. Mini eteğinin ortada birleşen kesimi ve dökümlü kolları, İspanyol tarzı elbiselerin en güzel örneklerinden birini ortaya koyuyor. İlkbahar ve yaz aylarında severek kullanacağınız bu elbise oldukça da hesaplı.

8. Tiril tiril bir yaz elbisesiyle tüm gözler üzerinizde olacak

Sırada efil efil kesimiyle konforu da beraberinde getiren, basit tasarımıyla her ortama kolayca uyum sağlayabilen bir elbise var. Madonna yaka kesimine sahip, düşük omuzlu Tuğçem Boutique Yazlık Midi Boy Puantiyeli Penye Elbise; canlı kırmızı rengi üzerinde bulunan beyaz puanlarıyla oldukça şık ve sevimli. Sade formu sayesinde spor ve şık tarza kolayca uyum da sağlıyor. Belindeki lastik sistemi sayesinde bel oyuntunuzu ortaya çıkarıp vücut hatlarınızı ortaya çıkarıyor. Etek ucuna doğru açılan kesimi sayesinde daha hareketli ve canlı bir görünüme sahip elbiseyi çok seveceksiniz.

9. Modern kesimiyle sizi büyüleyecek

Minik çiçek desenlerinin, balon kol, kalp yaka ve mini etek boyuyla birleştiği bu elbiseyi ister okulda ister sokakta isterseniz yaz günlerinde sahilde kullanabilirsiniz. Select Moda Kadın Kiremit Rengi Çiçekli Balon Kollu Mini Elbise, modern görünüşüyle sizi büyüleyecek. Cıvıl cıvıl yazlık elbiseleri sevenleri çok mutlu edecek bu elbisenin üzerinde bulunan beyaz çiçeklerle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde tarzınızla öne çıkın. Büzgülü yakasıyla fark yaratan tasarımını çok seveceğiniz elbiseyi dilerseniz günlük kombinlerde dilerseniz sahil şıklığında tercih edebilirsiniz.

10. Uzun boylu versiyonunu isteyenler için harika bir seçenek

Mini etekler kadar uzun ve midi boylardaki etekler de çokça tercih edilip seviliyor. Leyla’nın üzerindeki elbisenin çok benzerini ama midi boyunu arıyorsanız bu ürün tam sizlik. Geniş kolları sayesinde rahat edeceğiniz Bolder Penye Kare Yaka Midi Boy Elbise uzun boylu etek ucunda bulunan fırfırlarıyla da harika bir görünüme sahip. Diğer muadillerinden kare yaka kesimiyle ayrılan bu elbise, düz kesimi ile sizi oldukça fit gösterecek. Belinde bulunan detayı ise hatlarınızı ortaya çıkarmak için iyi seçim. Yaz akşamlarına çok yakışacak bu elbiseyi siyah ya da beyaz spor ayakkabılar ya da taba rengi sandaletlerle kombinleyebilirsiniz.