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Üç kuşak hac yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 12:32 | Son Güncelleme

Samsun'un Havza ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla kutsal topraklara gidecek kafilede yer alan 16 yaşındaki Yusuf Zülfikar Eroğlu, babası ve dedesiyle hac görevini yerine getirecek

Samsun'un Havza ilçesinde 16 yaşındaki Yusuf Zülfikar Eroğlu, babası ve dedesiyle, üç kuşak birlikte hac görevini yerine getirecek.

İlçeden Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla kutsal topraklara gidecek hacı kafilesi için Kevser Cami önünde tören düzenlendi.

Törende, üç kuşak birlikte hac görevini yerine getirecek Yusuf Zülfikar (16) ile babası Recep (38) ve dedesi İzzet Eroğlu (86) dikkati çekti.

Kafilenin en genç hacı adayı Yusuf Zülfikar Eroğlu, AA muhabirine, genç yaşta hacca gitmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Allah'ım nasip etti. İnşallah vazifemizi tamamlayıp hacı olacağım. Dedem ve babamla kutsal topraklara gitmek ayrıca mutluluk verici." dedi.

Baba Recep Eroğlu da "Allah'ım babamla ve ve oğlumla birlikte hac nasip etti. Bundan büyük mutluluk yok." diye konuştu.

Törene katılan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, üç kuşak birlikte kutsal topraklara giden Eroğlu ailesini tebrik ederek, hayırlı yolculuklar diledi.

Kur'an-ı Kerim ile ilahiler okunmasının ardından 60 kişiden oluşan kafile, dualarla ilçeden uğurlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Eroğlu ailesi hacı Havza Kafile

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