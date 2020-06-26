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Uçağı bu hale getiren bir kuş!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.06.2020 09:25 | Son Güncelleme

İspanya Hava Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağı kuş çarpması sonucu hasar aldı. Uçak acil iniş yaptı.

Uçağı bu hale getiren bir kuş!

İspanya Hava Kuvvetlerine ait A-400M tipi askeri kargo uçağına kuş çarpması sonucu hasar meydana geldi. Kargo uçağı, hasar nedeni ile başkent Madrid’e 13 km uzaklıkta bulunan Getafe’deki hava üssüne acil iniş yaptı. Uçağın kokpit bölümünün altında büyük hasar meydana geldiği görüldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan 7 Mayıs tarihinde İspanya Hava Kuvvetlerine A-400M tipi askeri kargo uçağında yine kuş çarpması sonucu büyük hasar oluşmuştu. Uçak, Zaragoza Hava Üssü’ne acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.

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