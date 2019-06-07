Uçakta iğrenç olay! Gören gözlerine inanamadı

Bir yolcunun uçak seyahati sırasındaki davranışının sosyal medyada tartışma yaratmasıyla daha da tanınır hale gelen sayfada bakın nasıl görüntüler yer alıyor...

Bu kadarına pes!

Instagram'daki passangershaming hesabı, uçak yolculukları sırasında yaşanan ilginç anları paylaşıyor.

Hesabın son paylaşımı sosyal medyada büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Uçaktaki bir yolcu iç çamaşırını kurutmak için havalandırma difüzörünü kullanırken görüntülendi.

Uçaktaki diğer yolculara aldırış etmeyen yolcu uzun bir süre bu davranışını sürdürdü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü çok sayıda yorum aldı.

Sosyal medyada kullanıcılardan bazıları yolcunun davranışını son derece 'iğrenç' olarak niteledi.

Bazı kullanıcılar da bu tip davranışlar sergileyen yolcuların uçağa dahi alınmaması gerektiğini savundu.

Bir kullanıcı ise, "İç çamaşırını havalandırma difüzörüne sürüyor ve bir sonraki seferde bir başka yolcu oraya elini sürecek. Tek kelimeyle tiksindirici" yorumunda bulundu.

Aslına bakılırsa görüntüdeki yolcu, diğer yolculara davranışları ile rahatsızlık veren ilk kişi değil.

passangershaming sayfası uçak yolculuklarında yaşanan ilginç olayları sık sık paylaşıyor.