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  4. Uçakta parti yapan yolcular Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu çileden çıkardı: Aptallar

Uçakta parti yapan yolcular Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu çileden çıkardı: Aptallar

07.01.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada Montreal'den Meksika'ya giden bir grup Kanadalı yolcu, ülkeye dönüşte kendilerini üç havayolunun da kabul etmemesi üzerine Meksika'da mahsur kaldı. Gidiş uçağında maskesiz, vurdumduymaz bir şekilde eğlenen kişilerin görüntüleri ise Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu adeta çileden çıkardı.

Uçakta parti yapan yolcular Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu çileden çıkardı: Aptallar

Sosyal medya fenomenleri ve televizyon ünlülerinin yer aldığı uçak görüntüleri viral oldu. 30 Aralık'ta Kanada Montreal'den Meksika'ya giden fenomenler eve dönüşte kendilerini Air Transat ve Air Canada da dahil olmak üzere hiçbir havayolu şirketinin kabul etmemesi üzerine Meksika'da kalmak zorunda kaldı.

KORONA PARTİSİ!

Koridorlarda dans eden, sigara ve alkol alan kişilerin hiçbirinde maske olmaması dikkat çekerken söz konusu kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. Yolcuların herhangi bir düzenlemeyi ihlal ettikleri onaylanırsa, her bir suç için 5.000 dolara kadar para cezasına çarptırılabilecekleri ön görülüyor.

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''APTALLAR''

Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau görüntüler üzerine yorumda bulunarak kişileri, ''aptallar'' ve ''barbarlar'' olarak adlandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kanada
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