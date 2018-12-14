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Uçakta taciz! Pantolon ve gömleğinin düğmeleri çözülmüş halde uyandı

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İLGİNÇ HABERLER  | 14.12.2018 13:42 | Son Güncelleme

ABD'de Ocak'ta Las Vegas-Detroit seferini yapan bir uçakta yanında oturan kadına cinsel tacizde bulunmakla suçlanan Hintli bir adam dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Uçakta taciz! Pantolon ve gömleğinin düğmeleri çözülmüş halde uyandı

Mahkeme kayıtlarına göre Prabhu Ramamoorthy adlı 34 yaşındaki adam, uçakta karısıyla, taciz şikayetinde bulunan kadının arasında oturuyordu.

Adı açıklanmayan kadın, uyandığında gömleğinin ve pantolonun düğmelerinin çözülmüş halde olduğunu ve Ramamoorthy'nun kendisini elle taciz ettiğini söyledi.

Ramamoorthy'nun hapis cezasını tamamladıktan sonra sınır dışı edileceği belirtiliyor.

'BEN DE UYUYORDUM, TACİZ ETMİŞ OLAMAM'

Prabhu Ramamoorthy Michigan'da görülen davada suçlamaları reddetti, kendisinin de uyuduğu için kadını taciz etmiş olamayacağını öne sürdü.

Spirit Havayolları'nın uçuşunda yaşanan olayda kadın, uçağın inmesine az bir süre kala başka bir yere oturtuldu.

'KADIN, KOCAMIN DİZLERİNDE UYUYORDU'

Duruşmada karısı Ramamoorthy'yi savundu, kadının, kocasının dizlerinde uyuduğunu söyledi.

Ramamoorthy'nin karısı, hosteslerden kadının başka bir yere oturtulmasını istediklerini öne sürdü.

Ancak kabin görevlileri bu iddiayı reddetti, kadının şikayetinden sonra yerinin değiştirildiğini söyledi.

Hostesler, kadının gömlek ve pantolon düğmelerinin çözülmüş halde ağlayarak kendilerine geldiğini öne sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
uçak taciz Hindistan las Vegas - Detroit Ramamoorthy

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