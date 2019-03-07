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Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 07:48 | Son Güncelleme

Bolu'da, kendilerinden dün sabahtan bu yana haber alınamayan 2 kişinin cesedi, 500 metrelik uçurumda bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinde evlerinden Seben ilçesinde bulunan Solaklar Kaya Evlerine gitmek için ayrılan Ömer Arslan (75) ve Mehmet Arıkan'dan (69) haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu.

Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını inceleyen ekipler, Mehmet Arıkan'ın kullandığı 14 GF 458 plakalı otomobilin, Seben istikametine gittiğini ancak ilçeye giriş yapmadığını belirledi.
Bunun üzerine Seben İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bolu-Seben yolu üzerinde arama çalışması başlattı. Ekipler, otomobilin Korucuk köyü mevkinde bulunan 500 metre derinliğindeki dere yatağında olduğunu tespit etti.
Otomobilin bulunduğu noktaya inen jandarma ekipleri, araçtan savrulan Arslan ile Arıkan'ı dere yamacında buldu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ikilinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerine inilememesi üzerine iş makinesiyle yola çıkartılan cesetler, incelemelerin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı morguna kaldırıldı.
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Bolu Kaza

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