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Uçurumda ağaca takılan drone için hayatlarını tehlikeye attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 18:26 | Son Güncelleme

KARABÜK’te, fotoğraf sanatçısı Cemil Belder'in kentin tanıtım filmini çektiği kameranın bulunduğu drone, uçurumdaki ağaca takıldı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, fotoğraf sanatçısı Cemil Belder'in kentin tanıtım filmini çektiği kameranın bulunduğu drone, uçurumdaki ağaca takıldı. Belder, beraberindeki arkadaşıyla birlikte tüm zorlukları aşıp 1,5 saat sonra cihazına kavuştu.
Cemil Belder ve arkadaşı, Karabük’ün tanıtım filmini hazırlanma çalışması kapsamında drone ile Bolkuş mevkiine geldi. Bolkuş köyü mevkiinde tünelden çıkan trenin orman ve Filyos Irmağı manzarası eşliğindeki yolculuğunu görüntüleyen drone, uçurumdaki ağaca takılı kaldı. Belder, cep telefonundaki koordinatlar yardımıyla cihazın tam yerini tespit ederek harekete geçti. 2 arkadaş, uçuruma tırmandı ve drone'u takılı olduğu yerden aldı. Arkadaşlar bu sefer uçurumdan aşağıya doğru hareket etti. Arkadaşlar, bir süre ise gök gürültüsüyle birlikte sağanağa yakalandı. Cihazın zarar görmemesi için yelekle üzeri örtüldü. Yaklaşık 1,5 saat süren tehlikeli yolculuk ve yıldırımın düşme anı ise Belder’in cep telefonuna yansıdı.

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