Uçurumda mahsur kalan keçiyi, itfaiye kurtardı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde 100 metre derinliğindeki uçurum kenarında mahsur kalan bir keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Ayvalık'ın Üç Kabaağaç kırsal mahallesinde dün sabah saatlerinde 100 metre derinliğindeki uçuruma inerek mahsur kalan keçi, sahibi tarafından kurtarılamayınca İtfaiye Grup Amirliği'ne haber verildi. Bir gün boyunca mahsur kaldığı uçuruma halatlar yardımıyla inen ekipler, iki saatlik çalışma ardından keçiyi kurtararak, sahibine teslim etti. Sahibi, keçisini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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