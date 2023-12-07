Uçuş görevlileri neden kalkış ve iniş sırasında ellerinin üzerine oturuyorlar? Nedeni herkesi şaşkına çevirdi

Tatile çıktığınızda muhtemelen kalkış sırasında uçuş görevlilerine bakmıyorsunuzdur. Ancak biraz daha dikkatli olanlar, kabin ekibinin ön tarafta bulunan katlanabilir koltuklara oturduğunda ellerinin alt kısmında kaldığını fark edebilir. Bunun sadece birkaç işçinin alışkanlığı olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bir kabin görevlisi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bunun bir güvenlik uygulaması olarak zorunluluk olduğunu belirtti.

NEDENİNİ ANLATTI

TikTok'ta 'Hennylim' kullanıcı adıyla paylaşım yapan uçuş görevlisi, koltuklarına oturmadan önce uçak kabininde dolaştığını ve kemerlerini bağlayıp ellerini kalçalarının altına koyduklarını gösterdi. Yolculara seslenen uçuş görevlisi, "Kabin mürettebatı atlama koltuklarında neden elleri üzerinde oturuyor? Kabin ekibinin kalkış ve iniş sırasında neden bu şekilde oturduğunu hiç merak ettiniz mi? Buna 'sarma pozisyonu' deniyor. Bu pozisyon, emniyet kemerini güvenli bir şekilde bağlamayı, dik oturmayı, eller üzerinde oturmayı, avuçlar yukarıya ve başparmakların içe çekilmesini içerir. Kollar gevşek ve ayaklar yere düz basar. Amaç, vücudu bu şekilde sert bir pozda tutmaktır. Planlanmamış bir acil durumdan kaynaklanan bir darbe olması durumunda vücudun daha az hasar görmesi anlamına gelir. Bu, vücut hareketlerinin kısıtlanmasını sağlar, böylece bir darbe olması durumunda yaralanma olasılığı azalır" ifadelerini kullandı.