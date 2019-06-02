Ucuz baklava ve çikolataya dikkat

Bayram öncesi alışverişin ilk sırasında yer alan baklava ve çikolata yüksek fiyatıyla el yakarken, bu ürünlerin ucuzları ise içerdiği margarin yağı ve glikoz nedeniyle ileride sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Ramazan Bayramına günler kala vatandaşların bayram alışverişi de hızlandı. Listelerin ilk sıralarında yer alan baklava ve çikolatanın fiyatının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar da ucuz ürünlere yöneliyor. İşin uzmanları ise vatandaşlara ucuz ürün alıp sağlıklarından olmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Üretim 10 katına çıktı

İzmir’de üretim yaptıkları tesislerinde 30 kadar baklava çeşidi imal ettiklerini söyleyen ünlü bir firmanın üretim sorumlusu Mustafa Aslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla normal üretimlerinin yaklaşık 10 katına çıktıklarını ifade ederek, “Gerçek baklavada kullanan ürünlerin kaliteli olması gerekiyor. Piyasada ucuz satılan baklavalarda kullanılan malzemelerde kalite farkı var. Ucuz baklava insanın midesini ve boğazını yakar. İyi bir baklavanın fiyatı 80 liradan başlıyor. Bundan daha ucuzunun tercih edilmemesi gerekiyor. Vatandaş ucuza aldanmamalı. Piyasada satılan ucuz baklavalarda hazır şerbet kullanılıyor. Kaliteli baklavada pancar şekerinden üretilmiş şerbet kullanılmalı. İyi bir baklava yediğiniz zaman çıtır çıtır olur. Yedikten sonra da boğazda fıstığın ve tereyağının tadı kalır. Göz aldanır ama mide aldanmaz” diye konuştu.