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Ucuz OnePlus Nord modelinde Warp Charge olmayacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.08.2020 12:30 | Son Güncelleme

OnePlus’ın uygun fiyatlı Nord modeliyle ilgili daha fazla detay ortaya çıkmaya başladı. İşte ucuz OnePlus Nord ile ilgili son detaylar.

Ucuz OnePlus Nord modelinde Warp Charge olmayacak

OnePlus’ı şimdiye kadar ürettiği üst segment modellerle tanımıştık. Lakin Çinli üretici kısa bir süre önce önemli bir hamle yaparak ilk orta segment modelini satışa sunmuştu. Nord ismiyle satışa sunulan OnePlus modeli orta segmentin üst basamağına hitap eden bir cihazdı. Dolayısıyla fiyatı da biraz yüksekti.

Çinli üretici daha düşük bütçeli yeni bir Nord modeliyle orta segmentteki müşteri kitlesini daha da genişletmek istiyor. Bunun için de ucuz Nord modelinde bazı özellikleri törpüleme yoluna gidecek.

Geçtiğimiz günlerde uygun fiyatlı Nord modelinde Snapdragon 690 yonga setinin kullanılacağı iddia edilmişti. Bu da yonga seti tarafında önemli bir törpüleme anlamına geliyordu.

UYGUN FİYATLI ONEPLUS NORD'TA BÜYÜK EKSİKLİK

Şimdi ise uygun fiyatlı Nord modelinde yer almayacak bir sonraki özellik ortaya çıktı. Warp Charge.

Bilindiği üzere OnePlus modellerinin hemen hepsinde hızlı şarj desteği bulunuyor. Aynı şekilde OnePlus Nord’ta da Warp Charge özelliği mevcuttu.

Lakin uygun bir fiyata satılması beklenen yeni Nord modelinde bu hızlı şarj teknolojisine de yer verilmeyecek. OnePlus ucuz Nord modelinde Warp Charge yerine yeni geliştirdiği 18W’lık hızlı şarja yer verecek.

Bakalım OnePlus’ın orta segmentteki yeni modeli ne derece uygun bir etikete sahip olacak? Bunu yakında öğreneceğiz.

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