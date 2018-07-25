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Ucuz ürünlerin kullanıldığı dudak dolgu malzemeleri bakın neye yol açıyor!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | 25.07.2018 16:04 | Son Güncelleme

Şoke eden video, dudak dolgusunun ucuza mal edildiğinde nelere yol açtığını gösteriyor. İngiltere'nin Nottingham şehrinde yaşayan Jessica, sahte estetikçiye yaptırdığı dudak dolgusunun sızıntı yapması nedeniyle ne yapacağını bilemedi. Çaresizce videoyu Facebook'a yükleyen Jessica'ya, ünlü kozmetolog Tijion Esho yardım etti.

Ucuz ürünlerin kullanıldığı dudak dolgu malzemeleri bakın neye yol açıyor!

Dudaklarına dolgu yaptırmak isteyen ancak pahalı bulduğu için kendini işin uzmanlarına teslim etmeyen İngiliz kadının dolgusundan sızan sıvılar, sahte dolgu maddelerinin potansiyel tehlikelerini ortaya çıkarıyor.

Dolgunun enfekte olması nedeniyle acı içinde kalan Jessica, çaresizce videosunu Facebook hesabında paylaştı. Binlerce yorum yapılan videoyu ünlü kozmetolog Tijion Esho'ya duyuran kullanıcılar Jessica'nın adeta sesi oldu.

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Video'yu instagram kanalında paylaşan Esho, ''Bugün bir sürü acil durum mesajı aldım. O kişi şimdi acil durum masamda merak etmeyin'' notunu paylaştı. İngiliz DailyMail'e konuşan ünlü kozmetolog, ''Para tasarrufu için işi ucuza getirmek isteyen birçok vasıfsız ve kayıt dışı kişi var. Ucuz dolgu maddelerinin ne yaptığı ortada. Enfeksiyona, şekil bozukluğuna hatta doku kaybına yol açabilir. Kliniğimiz hemen hemen her gün bu vakalarla dolup taşıyor'' diyor.

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Tijion Esho, bu tür operasyonların güzellik salonlarında değil, her zaman tıbbi bir ortamda olması gerektiğini de ekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Jessica dudak dolgusu Tijion Esho

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