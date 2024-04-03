MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Uğur Dündar'dan Orhan Gencebay'a sert sözler! "Kula kulluk edene yazıklar olsun!"

Uğur Dündar'dan Orhan Gencebay'a sert sözler! "Kula kulluk edene yazıklar olsun!"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.04.2024 10:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orhan Gencebay, Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum için şarkı yazarak hediye etmişti. Bu duruma tepki gösteren Uğur Dündar son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Uğur Dündar'dan Orhan Gencebay'a sert sözler! "Kula kulluk edene yazıklar olsun!"

Orhan Gencebay son günlerde Murat Kurum ile sahneye çıkmasıyla gündeme geliyordu. Uğur Dündar da bu konuda sessiz kalmamıştı.

Uğur Dündar, "İstanbul için eğer Ekrem İmamoğlu 4 puanın üzerinde bir farkla kazanırsa sadece Murat Kurum’a karşı değil, Cumhurbaşkanına, 17 bakana ve Orhan Gencebay’a karşı bir zafer kazanmış olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Usta gazeteci sosyal medya hesabından da Orhan Gencebay'a sert çıktı.

tu

"Orhan Gencebay'ı TRT ekranlarına çıkartmıyorlardı. Yasaklıydı" diyen Dündar devamında şu ifadeleri kullandı:

Eşi ve eski eşinden duygusal paylaşımlar Eşi ve eski eşinden duygusal paylaşımlar

"Yasağın kaldırılması için büyük mücadele verdim. Bu uğurda tek kanallı TRT-Tv'den ayrılmayı bile göze alıp, ekrana çıkardım. Şarkısındaki gibi; Kula kulluk edene yazıklar olsun!.."


Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekonomi yorumu olay oldu! 'Kim kime...' Ekonomi yorumu olay oldu! 'Kim kime...'
Türker İnanoğlu'nun ölümünün ardından paylaştılar! "Ah Türker..."Türker İnanoğlu'nun ölümünün ardından paylaştılar! "Ah Türker..."
Doktorlar hakkındaki ifadesine tepki yağdı! "Onlar para için..."Doktorlar hakkındaki ifadesine tepki yağdı! "Onlar para için..."
Anahtar Kelimeler:
Orhan Gencebay sosyal medya ele
En Çok Okunan Haberler
Mart ayı enflasyonu belli oldu! TÜİK duyurdu

Mart ayı enflasyonu belli oldu! TÜİK duyurdu

Emekli zammı ve memur maaşı için 3 aylık oran netleşti

Emekli zammı ve memur maaşı için 3 aylık oran netleşti

Mansur Yavaş'tan 8 isme çağrı!

Mansur Yavaş'tan 8 isme çağrı!

Doktorlar hakkındaki ifadesine tepki yağdı! "Onlar para için..."

Doktorlar hakkındaki ifadesine tepki yağdı! "Onlar para için..."

Rakip tanımayan İBB adayı sandık başında gözaltına alındı: "Herkese 30 bin TL maaş"

Rakip tanımayan İBB adayı sandık başında gözaltına alındı: "Herkese 30 bin TL maaş"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.