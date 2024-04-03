Uğur Dündar'dan Orhan Gencebay'a sert sözler! "Kula kulluk edene yazıklar olsun!"

Orhan Gencebay son günlerde Murat Kurum ile sahneye çıkmasıyla gündeme geliyordu. Uğur Dündar da bu konuda sessiz kalmamıştı.

Uğur Dündar, "İstanbul için eğer Ekrem İmamoğlu 4 puanın üzerinde bir farkla kazanırsa sadece Murat Kurum’a karşı değil, Cumhurbaşkanına, 17 bakana ve Orhan Gencebay’a karşı bir zafer kazanmış olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Usta gazeteci sosyal medya hesabından da Orhan Gencebay'a sert çıktı.

"Orhan Gencebay'ı TRT ekranlarına çıkartmıyorlardı. Yasaklıydı" diyen Dündar devamında şu ifadeleri kullandı:

"Yasağın kaldırılması için büyük mücadele verdim. Bu uğurda tek kanallı TRT-Tv'den ayrılmayı bile göze alıp, ekrana çıkardım. Şarkısındaki gibi; Kula kulluk edene yazıklar olsun!.."







