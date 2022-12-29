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Ukrayna-Belarus hattında gerilim! S-300 füzesine ait parçalar araziye düştü

29.12.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belarus topraklarına S-300 füze parçalarının düştüğü bildirildi. Belarus kurumları tarafından yapılan açıklamada, füzenin Ukrayna'dan ateşlendiği ve Belarus hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildiği bildirildi. Konuyla ilgili olarak Ukrayna'nın Minsk Büyükelçisi Belarus Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Ukrayna-Belarus hattında gerilim! S-300 füzesine ait parçalar araziye düştü

Ukrayna'dan Belarus topraklarına, S-300 hava savunma füze sistemine ait roket parçalarının düştüğü bildirildi.

Belta haber ajansına göre, saat 10.00 ile 11.00 arasında Belarus topraklarına Ukrayna ordusuna ait olduğu öne sürülen S-300 sistemine ait roket parçaları düştü.

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, konuyla ilgili hemen bilgilendirilirken, Belarus Savunma Bakanlığı ve Belarus Soruşturma Komitesi mensubu uzmanlardan oluşan bir grup olay yerinde çalışmalara başladı.

Olayda, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

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HAVADA İMHA EDİLDİ

Belarus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna’dan S-300 hava savunma füze sisteminden fırlatılan roketin Belarus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu belirtilerek, roket parçalarının Brest şehrindeki İvanovo bölgesinde Gorbaha köyü yakınında bir tarlaya düştüğü ifade edildi.

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BÜYÜKELÇİYİ BAKANLIĞA ÇAĞIRDILAR

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da Ukrayna’nın Minsk Büyükelçisi İgor Kizim’in bakanlığa çağrılarak, Ukrayna topraklarından Belarus topraklarına S-300 sisteminden roket fırlatılmasının sert bir şekilde protesto edildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Belarus tarafı, roket fırlatılması hakkında derhal kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini, sorumluların cezalandırılmasını ve gelecekte feci sonuçlara yol açabilecek bu tür olayların önlenmesi için kapsamlı önlemler alınmasını talep etti." ifadesine yer verildi. (AA)

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