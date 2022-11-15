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  4. Son dakika: Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan köyüne füze düştü! Hayatını kaybedenler var

Son dakika: Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan köyüne füze düştü! Hayatını kaybedenler var

15.11.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... NATO üyesi olan Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hükümet sözcüsü Piotr Müller, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan köyüne füze düştü! Hayatını kaybedenler var

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, bölgede şiddetli bir patlama yaşandı. Ülkenin Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir yerden düşen füze nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

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ACİL TOPLANTI

Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı." ifadelerini kullandı. Müller, toplantının detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın bugün ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı. (AA)

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