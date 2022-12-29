Rusya'dan gündeme bomba gibi düşen iddia! 'Putin'i ortadan kaldıracaklar'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ediyor. Rus ve Ukrayna birliklerinin karşılıklı saldırıları yaşanırken ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pentagon'un Putin'e suikast planı yaptığını iddia etti. Lavrov, "ABD, Kremlin'i nokta atışı ile vurup Putin'i ortadan kaldıracak" dedi.
ABD'nin düşmanlıkta en ileri noktaya gittiğini ifade eden Lavrov, Putin'e yönelik suikast planının Pentagon tarafından fiilen yönetildiğini açıkladı.
Ardından tehditlerde bulunan Lavrov, "Bu çılgınlığı planlayanlar olası sonuçları hakkkında çok dikkatli düşünmeliler" dedi.