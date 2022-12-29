Rusya'dan gündeme bomba gibi düşen iddia! 'Putin'i ortadan kaldıracaklar'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ediyor. Rus ve Ukrayna birliklerinin karşılıklı saldırıları yaşanırken ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

"NOKTA ATIŞ İLE PUTİN'İ ORTADAN KALDIRACAKLAR"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pentagon'un Putin'e suikast planı yaptığını iddia etti. Lavrov, "ABD, Kremlin'i nokta atışı ile vurup Putin'i ortadan kaldıracak" dedi.

"PLAN PENTAGON TARAFINDAN YÖNETİLİYOR"

ABD'nin düşmanlıkta en ileri noktaya gittiğini ifade eden Lavrov, Putin'e yönelik suikast planının Pentagon tarafından fiilen yönetildiğini açıkladı.

"BU ÇILGINLIĞI PLANLAYANLAR..."

Ardından tehditlerde bulunan Lavrov, "Bu çılgınlığı planlayanlar olası sonuçları hakkkında çok dikkatli düşünmeliler" dedi.

