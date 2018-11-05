HABER

Ukrayna'da asit saldırısına uğrayan aktivist öldü

DİZİ HABERLERİ  | 05.11.2018 11:54 | Son Güncelleme

Rus destekli ayrılıkçılara karşı yürütülen kampanyaların da başını çeken Kateryna Handzyuk son olarak Ukrayna'da yolsuzluk ile mücadele için topluma çağrılarda bulunuyordu ancak asit saldırısına uğradı. 31 Temmuz tarihindeki saldırıda vücudunun yüzde 40'ı ve gözleri zarar gören Kateryna Handzyuk'un yaşamını yitirmesi, sosyal medyada öfke kabarmasına yol açtı.

Ukrayna'nın tanınmış aktivisti Kateryna Handzyuk, asit saldırısına uğradıktan üç ay sonra hayatını kaybetti. Yolsuzluk karşıtı eylemleriyle tanınan 33 yaşındaki Handzyuk, kuzeydeki Kherson kentinde hedef alınmıştı.

Asit saldırısına uğrayan yolsuzluk karşıtı aktivist öldü

1 / 8

Asit saldırısı sonrası kurbanın yüzde 40 ve gözleri ciddi şekilde zarar görmüştü.
2 / 8

Başkent Kiev'de tedavi altına alınan kadın aktivist, 11 ameliyat geçirdi ancak doktorların çabası Handzyuk'u hayatta tutmaya yetmedi.
3 / 8

Yerel medya, aktivistin ölümüne bir kan pıhtısının yol açtığını aktarıyor.
4 / 8

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesine karşı çıkışıyla da öne çıkan kadın aktivist, son sosyal medya paylaşımında "Biliyorum, kötü görünüyorum ama en azından tedavi altındayım ve kesinlikle biliyorum ki, Ukrayna adaletinden çok daha iyi durumdayım. Kimse onu tedavi etmiyor" demişti.
5 / 8

Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko sorumluların cezalandırılmasını istedi. Saldırıyla ilgili olarak beş kişi gözaltına alınmıştı.
6 / 8

Aynı zamanda Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı harekete karşı da kampanya yürüten Handzyuk, Eylül'de halkı yolsuluklarla karşı mücadeleye çağıran bir video yayımlamıştı.
7 / 8

8 / 8

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asit saldırısı Kateryna Handzyuk Ukrayna Rusya

En Çok Okunan Haberler

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

Yerel seçimde İstanbul için flaş iddia: İbre kayıyor

Yerel seçimde İstanbul için flaş iddia: İbre kayıyor

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu'nun fotoğrafı şaşırttı

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu'nun fotoğrafı şaşırttı

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok önemli karar! Görevinden ayrılıyor!

Çok önemli karar! Görevinden ayrılıyor!

Brunson kararının ardından Trump'tan ilk açıklama geldi

Brunson kararının ardından Trump'tan ilk açıklama geldi

Kendini böyle savundu: Bana 'Sultan Maduro' diyorlar

Kendini böyle savundu: Bana 'Sultan Maduro' diyorlar

Türkiye'den İsrail'e tepki yağıyor

Türkiye'den İsrail'e tepki yağıyor

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi için açıklama

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi için açıklama

Bizim Hikaye 26. son bölüm izle: Barış, Ömer'in peşinde! (Bizim Hikaye 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Bizim Hikaye 26. son bölüm izle: Barış, Ömer'in peşinde! (Bizim Hikaye 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.