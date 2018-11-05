Ukrayna'da asit saldırısına uğrayan aktivist öldü

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Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesine karşı çıkışıyla da öne çıkan kadın aktivist, son sosyal medya paylaşımında "Biliyorum, kötü görünüyorum ama en azından tedavi altındayım ve kesinlikle biliyorum ki, Ukrayna adaletinden çok daha iyi durumdayım. Kimse onu tedavi etmiyor" demişti.