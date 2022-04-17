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  4. Ukrayna'da sağlık ekipleri çatışmanın ortasında kaldı! Korku dolu anlar kamerada

Ukrayna'da sağlık ekipleri çatışmanın ortasında kaldı! Korku dolu anlar kamerada

17.04.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus askerleri tarafından Ukrayna’nın Harkov kentine düzenlenen saldırıda yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri çatışmanın ortasında kaldı. Çatışma sırasında sağlık ekibinin yaşadığı korku dolu anlar ise kameralara yansıdı. Harkos Belediye Başkanı Terehov ise saldırıların devam ettiğini ve sivillere sığınakta kalmaları çağrısı yaptı. Diğer yandan ise Rus ordusu, Ukrayna’nın Syevyerodonetsk kentindeki Ortodoks kilisesini de vurdu.

Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları sürerken, Rus ordusu Ukrayna’da sivil yerleşimleri hedef almaya devam ediyor. Şehrin farklı bölgelerine düzenlenen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı saldırıda, bölgeye gelen Acil Durumlar Servisi’ne bağlı ilk yardım ekipleri çatışmanın ortasında kaldı.

SİVİL YERLEŞİM YERLERİ HEDEF ALINDI

Ekipler, saldırının ortasında yaralılara müdahale etmeye çalıştı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "17 Nisan saat 14.00 sıralarında Harkov’un 18 farklı adresinde sivil yerleşim yerleri hedef alındı ve çok katlı binalarda yangın çıktı. 160 personel ve 33 teknik araçla müdahaleler sürüyor" ifadeleri kullanıldı.

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"BİZ KESİNLİKLE KAZANACAĞIZ"

Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov’da saldırıların ardından yaptığı açıklamasında, "Sizleri mümkün olduğu müddetçe sığınaklarda kalmaya çağırıyorum. Şehrin sürekli saldırı altında kalan bölgelerindeki sivilleri tahliye etmeye devam ediyoruz. Yakında Paskalya bayramı geliyor ve biz kesinlikle kazanacağız. Biz Harkovlularız ve birlikteyiz" şeklinde konuştu.

RUS ORDUSU KİLİSEYİ VURDU!

Rus ordusu, Ukrayna’nın Syevyerodonetsk kentindeki Ortodoks kilisesini vurdu.

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Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları sürerken, Rus ordusu Ukrayna’nın Syevyerodonetsk kentinde de bir kiliseyi hedef aldı. Saldırının ardından Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Serhiy Haidai saldırıyı doğrulayarak, “Rus askerleri, Syevyerodonetsk kentinde kiliseye ateş açtı. Bu, Syevyerodonetsk’taki kiliseye dördüncü saldırıları. Bu kez mermiler çatıya çarptı. Bölgede 10 dini yapı saldırılarda ağır hasar aldı” ifadelerini kullandı.

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LUHANKS'TA 2 ÖLÜ 4 YARALI

Ukrayna'nın doğusundaki Zolote kasabasına da Rus ordusu tarafından bugün gerçekleştirilen bombalı saldırıda, 2 sivil hayatını kaybetmiş, 4 vatandaş ise yaralanmıştı. Saldırının ardından açıklama yapan Luhansk Bölge Valisi Serhiy Gaidai saldırıyı doğrulayarak, "Yüksek binalardan birinin iki katı birden yıkıldı. En az 2 vatandaşımız öldü, 4 kişi de yaralandı" demişti. (İHA)

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