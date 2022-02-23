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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy halka sesledi! "Erdoğan da destekliyor"

23.02.2022 06:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaptığı halka sesleniş konuşmasında "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, Almanya, Türkiye ve Ukrayna arasında bir zirve düzenlenmesi konularında çalışıyorlar ve Erdoğan da bu zirveyi destekliyor" dedi. Açıklamasının devamında Zelenskiy, seferberliğe gerek olmadığını ancak yedek askerlerin çağrıldığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy halka sesledi! "Erdoğan da destekliyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ulusa sesleniş konuşmasında Donetsk ve Lugansk Cumhuriyetlerini tanımasının ardından bölgede tansiyon düşmüyor. Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy halka sesleniş konuşması yaptı. Zelenskiy, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, Almanya, Türkiye ve Ukrayna arasında bir zirve düzenlenmesi konularında çalışıyorlar ve Erdoğan da bu zirveyi destekliyor" derken seferberliğe gerek olmadığını ancak yedek askerlerin çağrıldığını duyurdu.

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"ERDOĞAN DA DESTEKLİYOR"

Ulusa sesleniş konuşmasında Zelenskiy, "Rusya tarafından Donetsk ve Lugans Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıkları kabul edildi. Aralarında imzalanan sözde anlaşmalar doğrultusunda Rusya’nın Ukrayna toprağı olan Donbas’a girmesinin önü açıldı. Bu kararla Rusya Minsk anlaşmalarından çıkmış oldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, Almanya, Türkiye ve Ukrayna arasında bir zirve düzenlenmesi konularında çalışıyorlar ve Erdoğan da bu zirveyi destekliyor. Partnerlerimizin Rusya’ya karşı yaptırım seçeceğinden başka alternatif olmadığını bilmelerinden mutluyum. Bugün itibariyle genel seferberliğe gerek yoktur. Ancak ben Ukrayna Silahlı Kuvvetleri başkomutanı olarak yedek askerlerin çağrılmasına ilişkin kararname imzaladım. Sayın Ukraynalılar! Barış yanlısı Ukrayna halkı, biz sessizlik istiyoruz. Eğer bugün susarsak yarın yok oluruz. Yaşasın Ukrayna!" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Rusya Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan
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