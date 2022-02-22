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Son dakika! ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya ve Ukrayna'yla ilgili önemli açıklamalar

22.02.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ve Ukrayna gerilim sonrası bölgedeki son durumu ve Rusya'ya karşı atılacak adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Biden iki büyük finans kurumuna yaptırım uygulayacaklarını duyurarak, " Rusya'nın kamu finanslarını Batı'dan ayırmış oluyoruz. Önümüzdeki günlerde Rusya'nın üst düzey yönetimine yaptırımlarımız devam edecek." dedi. Biden ayrıca, "Nedense hep de kameralar önünde Rus halkı için bir tiyatro uygulandı." ifadelerini kullandı.

Son dakika! ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya ve Ukrayna'yla ilgili önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ulusa sesleniş konuşmasında Donetsk ve Lugansk Cumhuriyetlerini tanıdığını duyurmasının ardından çok sayıda ülkeden tepkiler gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden da Rusya'ya karşı atılacak adımlar ve bölgedeki durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Biden açıklamasında Rusya'ya uygulanacak yaptırımlardan da bahsederek, "İki büyük finans kurumuna yaptırım uyguluyoruz. Rusya'nın kamu finanslarını Batı'dan ayırmış oluyoruz. Önümüzdeki günlerde Rusya'nın üst düzey yönetimine yaptırımlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

"BU HAKKI KENDİSİNE KİMİN VERDİĞİNİ ZANNEDİYOR?"

Biden'ın açıklamaları şu şekilde:

"Dün Putin Ukrayna'nın bazı bölgelerini bağımız ülkeler olarak tanıdı. Bu bölgelere askerlerinin girmesi emrini verdi. Putin bu hakkı kendisine kimin verdiğini zannediyor? Putin uluslararası hukuku ihlal etmektedir.

"BATI İLE FİNANSMANLARINI AYIRIYORUZ"

Dünya çapında ortaya koyacağımız tepkileri konuştuk. Bugün ilk yaptırımları açıklıyorum. Yanlışlarından dolayı görecekleri yaptırımları açıklıyorum. İki büyük finans kurumuna yaptırım uyguluyoruz. Rusya'nın kamu finanslarını Batı'dan ayırmış oluyoruz. Önümüzdeki günlerde Rusya'nın üst düzey yönetimine yaptırımlarımız devam edecek.

"AVRUPA'DAKİ ASKERLERİMİZİN SAVUNMA AMAÇLI YERLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ EMRİNİ VERDİM"

Rusya yeni adımlarını düşünürken biz de bunu düşüneceğiz. ABD Ukrayna'ya destek vermeyi sürdürecek. Rusya Belarus'tan askerlerini çekmeyeceğini açıkladı. Ben de bu sebeple Avrupa'daki askerlerimizin savunma amaçlı yerlerinin değiştirilmesi emrini verdim.

"UKRAYNA'YA ASKERİ BİR SALDIRI DÜZENLEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Rusya ile savaşmak gibi bir niyetimiz yok. Rusya'nın daha da ileri gideceğini ve Ukrayna'ya askeri bir saldırı düzenleyeceğini düşünüyorum. Umarım yanılıyorumdur. Kiev'in de hedefler arasında olduğunu düşünüyorum.

"RUS HALKI İÇİN BİR TİYATRO UYGULANDI"

Geçen hafta Blinken'ın söylediği her şey gerçekleşti. Nedense hep de kameralar önünde Rus halkı için bir tiyatro uygulandı. Özgürlüğü korumanın bir bedeli olacaktır. Vereceğimiz yaptırımların Rus ekonomisini hedef almasını, kendi ekonomimizi etkilememesi için gerekli adımları atacağız.

"UKRAYNA'NIN VARLIK HAKKINA SALDIRDI"

Rus saldırganlığına karşı hem Ukrayna'yı hem de NATO'yu koruma kararlılığını gösterdik. Dün Putin'in tarihi çarpıtarak nasıl 100 yıl geriye giderek anlattığına şahit olduk. Ukrayna'nın varlık hakkına saldırdı. Bugün büyük demokrasiler olan NATO ülkelerini tehdit etti.

"BİRLİK HALİNDE KARAR VERMEYE HAZIRIZ"

Taleplerinin gerçekleştirmezse savaş tehdidinde bulundu. Burada saldırgan olanın Rusya olduğu açıktır. Günün sonunda biz sözlere değil davranışlara bakacağız. Biz birlik halinde karar vermeye hazırız. Umarım diplomasi devam edecektir."


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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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