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Ukrayna lideri Zelenskiy, Donbas'taki durumu açıkladı: İşgalciler Bahmut kentini fiilen yok etti

10.12.2022 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna savaşı aylardır devam ederken, Zelenskiy'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Donetsk cephesindeki Bahmut kentinin Rus saldırıları sonucu neredeyse tamamen yıkıldığını açıkladı. Rusların insanlığa karşı suç işlediğini de savunan Zelenskiy, "Rus ordusu tarafından atılan tüm füzelerin yüzde 62'si özellikle sivil hedefleri hedef aldı. İnsanlara karşı. İnsanlığa karşı." dedi.

Ukrayna lideri Zelenskiy, Donbas'taki durumu açıkladı: İşgalciler Bahmut kentini fiilen yok etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya-Ukrayna savaşında en şiddetli çatışmaların Donetsk cephesinde sürdüğünü kaydetti.

"FİİLEN YOK ETTİLER"

Donbas'ın kilit ilçeleri olan Bahmut, Soledar, Maryinka ve Kreminna'daki cephe hattında durumun çok zor olduğunu belirten Zelenskiy, "Bu bölgelerde artık uzun bir süredir ateşin ve merminin hasar vermediği bir yer kalmadı. İşgalciler, Bahmut kentini fiilen yok etti, onu yanmış enkaza dönüştürdü." ifadesini kullandı.
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"2 MİLYONDAN FAZLA İNSAN SINIR DIŞI EDİLDİ"

Zelenskiy Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen "Karanlık Dönemlerde İnsan Hakları" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Rus ordusunun Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü söyledi. Zelenskiy, Rus saldırıları nedeni ile ülkesinde birçok şehir, kasaba, köy ve yerleşim yerlerinin ağır hasar aldığını kaydetti.

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Ukrayna'da Rus güçlerinden geri alınan bölgelerde işkence odaları ile toplu mezarların ortaya çıktığını aktaran Zelenskiy, "2 milyondan fazla insan ülkeden sınır dışı edildi. Fiilen kaçırılan, Ukrayna'dan kaçırılan çocuklarımızın Rus ailelerine yasa dışı evlat verilmesi ve işgal altındaki topraklardaki Ukrayna vatandaşlarının işgal ordusuna katılmaya zorlanması tüm bunlar gerçek örneklerdir." diye konuştu.

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Zelenskiy, Rus ordusunu Ukrayna'da sivillere yönelik savaş suçları işlemekle suçlayarak, "Rus devletinin Ukrayna topraklarında ve özellikle Ukraynalılara karşı işlediği suçlar, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana eşi benzeri görülmemiş bir suçtur." ifadesini kullandı. Rusya'nın uluslararası arenada yargılanması gerektiğini kaydeden Zelenskiy, uluslararası ortaklardan bu yönde destek beklediklerini belirtti.
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BAHMUT'TA KALAN SİVİLLER ZOR ŞARTLAR ALTINDA KIŞI GEÇİRİYOR

Zelenskiy'in "en sıcak, en acı verici yer" diye nitelendirdiği Bahmut'ta kalan siviller, zor şartlar altında kışı geçirmeye çalışıyor. Çatışmaların göğüs göğse gerçekleştiği Bahmut cephesiyle iç içe yaşamak zorunda kalan siviller, sığınaklardan çıkamıyor.

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Yardım kuruluşlarının bile girmekte zorlandığı kentin stratejik noktaları, Ukrayna zırhlı birlikleri tarafından kontrol ediliyor. Askerlerin refakatinde kente girmeyi başaran yardım kuruluşlarının getirdiği acil ihtiyaç malzemeleri, kışın gelmesiyle daha da zor günler geçirmeye başlayan Bahmutlu sivillere ulaştırıldı. Sığındıkları yerlerden yardım araçlarının yanına kadar gelen sivillere ekmek başta olmak üzere temel gıda malzemeleri dağıtıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna zelenskiy

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